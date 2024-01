Walter Ribonetto y la derrota de Talleres: “Con errores y aciertos, siempre lo intentamos”

Era su presentación oficial como técnico de Talleres, más allá de que hace una semana se mostraba en sociedad en el amistoso con Boca. Y Walter Ribonetto imaginaba otro comienzo, por lo que debe asimilar la derrota 1 a 0 a manos de Gimnasia en Copa de la Liga, con un bajo rendimiento de sus dirigidos y con gol en contra de Matías Catalán.

“Con errores y con aciertos siempre lo intentamos desde el juego. Podía pasar, muchos errores no forzados”, asumió el nuevo DT Albiazul. Y añadió: “Obviamente que a todos nos hubiera gustado otro arranque, poder ganar. Pero tampoco fue todo malo. Hicimos cosas para por lo menos empatar el partido.

“No estuvimos finos en la finalización de las jugadas. Los primeros minutos ellos presionaron altos, intentamos salir bajo y no estábamos precisos. Nosotros tenemos distintas variantes de inicio, les damos las herramientas. Muchas veces no llegamos a la finalización con claridad. Esto recién comienza, hay cosas para corregir y analizar. Pero no me queda la sensación de que hicimos todo mal”, subrayó Ribonetto.

En cuanto a las ausencias, sobre todo la de Rodrigo Villagra, quien entrena por separado por su insistencia de irse del club, el DT fue tajante: “No voy a hablar de Villagra”.

LEONARDO MADELÓN Y LA FUERTE LOCALÍA DE TALLERES

“Salió lo que habíamos planteado ante un equipo que hacía más de un torneo que no perdía en Córdoba. Los muchachos hicieron un trabajo muy bueno, les cortamos las transiciones”, destacó Leonardo Madelón, técnico de Gimnasia y el triunfo en el Kempes.

“Talleres necesita de espacios, si te agarra a contra pierna te complica. Los incomodamos. Ellos tienen dos o tres jugadores por puesto de nivel. Esto es una consecuencia de lo que venimos trabajando. Ganamos un buen partido y mañana empezamos a pensar en Independiente de Mendoza”, añadió Madelón.