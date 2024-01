Ascendió con Talleres, fue compañero del Ribonetto campeón y se ilusiona: “Está para pelear un título”

Llegó el momento del debut para Talleres en la Copa de la Liga 2024, y para Walter Ribonetto de manera oficial como entrenador principal. Lo que viene esperando casi desde cuando finalizaba su etapa como jugador, y en aquel Lanús campeón donde compartía plantel y amistad con Chiquito Bossio y Rodolfo Graieb.

El Mellizo Graieb, formado el Talleres que subió a Primera en 1994 en aquella final con Instituto, lo conoce a fondo: “Walter es mi amigo, soñaba con este momento desde hace mucho, en los últimos 10 años cuando se comenzó a trabajar como colaborador de Diego Dabove. Es un gran profesional, tiene mucha confianza en lo que va a hacer y se lo que puede dar”, afirmó.

Rodolfo Graib, en los tiempos en que compartía plantel con Walter Ribonetto en Lanús. Hoy lo alienta en Talleres.

Le toca un año por demás exigente, con cinco competencias y también en el campo internacional, como fase de grupo de Copa Libertadores. Tal vez demasiado para un técnico debutante. Pero Graieb no lo piensa de esa forma.

“Cuando estábamos en Lanús, siempre hablábamos de que no elegís los momentos. Las oportunidades vienen y hay que aprovecharlas. Se le da en un Talleres que en lo institucional está en su mejor momento, por encima de muchos clubes de buenos aires, superior incluso a varios de Europa. Y al mismo tiempo la gente pide el título que se viene negando. Ahora está para pelear un título”, opinó el ex marcador de punta.

Andres Fassi presentó al nuevo técnico del club Atlético Talleres Walter Ribonetto . (Pedro Castillo / La Voz) Foto: Pedro Castillo

CÓMO SERÁ EL TALLERES DE RIBONETTO

“Al Tino le gusta el juego vertical, y algo ya pudo verse en el partido con Boca, que de amistoso tuvo poco. No se basa en la tenencia. Hay movimientos prestablecidos en la salida, pero con libertad en ataque”, describió Graieb sobre el Talleres que se viene, y que da el primer paso este viernes contra Gimnasia en el Kempes.

“El Tino los obliga a encarar, se va a notar porque cuenta con jugadores rápidos y dinámicos. Talleres está en la formación de esos futbolistas, y ahora va a parecer más vertical que antes”, anticipó.

Entrenamiento de Talleres. foto Pedro Castillo Foto: Castillo Pedro

“Debe encontrar la solidez como equipo, porque son muchas competencias y desafíos, en los que no va sólo a participar, va con obligaciones de ganar algo, y dentro de lo vertical que será el equipo, deberá tener equilibrio”, observó.

LA RAPIDEZ DE SOSA Y LAS AUSENCIAS NOTORIAS

“¿Si mi hubiera complicado marcar al paraguayo Sosa? Yo tuve que enfrentar a los mejores. Un Caniggia, Pablito Aimar, el Burrito Ortega... Pero no me complicaban los rápidos, porque yo también lo era y me recuperaba. Al que más sufrí fue a Román (Riquelme), indescifrable para marcarlo”, rememoró Graieb.

De todos modos, se siente deslumbrado por Sosa. “Está dentro de los jugadores que más explotaron el año pasado. Físicamente Talleres hizo un trabajo muy importante con él, ahora se lo ve más potente y veloz, y cree en sus cualidades. Está entre los mejores del fútbol argentino sin dudas”.

Ramón Sosa Fútbol Liga Profesional triunfo de Talleres sobre Argentinos Juniors por 1 0 en el Estadio Kémpes ( Ramiro Pereyra /La Voz) Foto: Ramiro Pereyra

Destacó también la llegada de Alex Vigo, para la competencia con Gastón Benavidez. “Dos buenos jugadores en un equipo donde los laterales pasan al ataque todo el tiempo”, observó.

Y sabe que habrá ausencias difíciles de disimular. “Faltarán Garro y Villagra, los mejores del año pasado junto a Sosa. En el caso de Villagra era el equilibrio, hacía todos los relevos y no se complicaba. Ojalá Talleres no extrañe su lectura de juego. Con Botta tendrá un gran futbolista, que si encuentra la dinámica, será fundamental”.