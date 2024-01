Valentín Depietri: su objetivo en Talleres, en que puesto prefiere jugar y el duelo con el Chino Romero

Terminó el 2023 con el envión de ser titular y con su primer gol convertido con la casaca de Talleres, ante Independiente. Para este año Valentín Depietri redobla la apuesta, con cinco competencias oficiales por delante, y la versatilidad de poder desempeñarse en distintos puestos.

“Espero poder jugar la mayor cantidad de partidos, aportar goles y asistencias, ser util al equipo y al nuevo entrenador”, se ilusionó Depietri en una entrevista con De la cancha al living, que se emite los viernes a las 23 por canal Showsport.

Valentín Depietri, volante ofensivo de Talleres, en el partido frente a Atlético de Tucumán. (Prensa Talleres)

“Ahora me están utilizando más como interno, cerca del 5, y me siento cómodo. También puedo ir de extremo, darle variantes al equipo. Lo que más me gusta es jugar con la cancha de frente, de chico me acostumbré a jugar detrás del 9, y de ahí asistir a los extremos y al punta. Después me fueron tirando para los costados, y no me disgusta”.

Daniel Valencia aprovechó el final de la práctica en el CARD de Talleres para charlar con Valentín Depietri.

Es otro de los que extraña a Rodrigo Garro, quien emigró a Brasil. “Desde el día uno intenté acercarme y el me lo permitió, incluso en juntadas, en asados, una persona espectacular. Me puso contento porque se lo merece, todos los compañeros vamos a sentir su ausencia”. Además, el hábil delantero Albiazul respondió a un ping pong como es costumbre en el programa, y temático con sus compañeros en el plantel que conduce Walter Ribonetto.

DEPIETRI SE CRUZA CON EL CHINO ROMERO EN EL TALLERES-INSTITUTO

Valentín Depietri llegó como refuerzo a Talleres desde el Fortaleza de Brasil, donde tuvo como comapañero al Chino Silvio Romero, hoy de regreso en Instituto. En la cuarta fecha de la Copa de la Liga se cruzarán en el clásico entre la T y la Gloria.

Valentín Depetri se sumó a Talleres con un contrato hasta diciembre de 2026. (Fortaleza) Foto: Fortaleza

“El Chino me llamó cuando llegó a Córdoba, charlamos hace unos días, me preguntó donde estaba viviendo, vamos a estar cerca. Contento porque volvió a club en el que inició todo. ¿Si hay apuesta para el Talleres-Instituto? Todavía no hablamos de eso”, reveló el delantero Albiazul.