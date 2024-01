Rubén Botta y su debut en Talleres: “No siento como presión reemplazar a Garro, es un desafío”

Es el refuerzo de más calidad que incorporó Talleres para este 2024 de agenda cargada. Rubén Botta hizo su presentación con su ingreso en el segundo tiempo del amistoso con Boca, mostró destellos de su clase, y entusiasmó al técnico Walter Ribonetto y al público Albiazul.

“Nos tocó perder pero es este es el camino, la forma de encarar los partidos. Y no deja de ser un encuentro de preparación. Lo importante se viene el viernes, contra Gimnasia”, remarcó el ex Colón, en alusión al inicio de la Copa de la Liga, el 26 de enero a las 19 en el Kempes.

Presentación oficial de Rúben Botta en Talleres de Córdoba. (Pedro Castillo / La Voz) Foto: Pedro Castillo

Utilizará la camiseta del dorsal 26, la de un Rodrigo Garro que fue figura de Talleres, y ahora emigró al fútbol brasileño. “No siento como presión reemplazar a Garro, es un desafío”, diferenció Botta en 351 Deportes.

Amistoso Talleres Vs Boca Juniors en el Mario Alberto Kempes. (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

En cuanto a la posiblidad de ser titular el viernes en el comienzo del torneo, expresó: “Venía un poco desde atrás, me faltaba jugar porque no es lo mismo correr en las prácticas, y hasta ahora jugué poco. Pero me siento bien, la gente me recibió de la mejor manera”, aseguró.

EL ELOGIO DEL TÉCNICO DE TALLERES PARA RUBÉN BOTTA

“Botta venía de un parate importante, la idea era cuidarlo, que llegue de la mejor forma al partido inicial con Gimnasia. Nos dio fútbol. Buscamos un equilibrio de lo que había sido el primer tiempo, tratamos de mejorar el funcionamiento. Y quedó a la vista”.

Amistoso Talleres Vs Boca Juniors en el Mario Alberto Kempes. (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

Así resaltó Walter Ribonetto tras el amsitoso con Boca lo que fue la presentación del volante creativo con la casaca Albiazul. ¿Será titular el viernes en el debut contra el Lobo?