“Soñaba con esto en Instituto, o entrar en una copa”; de un Guido Mainero campeón

“Soñaba con esto en Instituto o entrar en una copa, y las cosas no salieron. Mis aspiraciones siempre fueron lograr algo en el club del que soy hincha. Cuando me tocó de salir, traté de ser prolijo. Nunca quise ser una molestia”. Con la firma de Guido Mainero, figura en el título de campeón del Apertura obtenido por Platense.

Todavía vibrando por el título histórico para el “Calamar”, por el 1 a 0 sobre Huracán con un gol suyo, Mainero resaltó: “Ser campeón del fútbol argentino y sentir que mi papá me abrazaba y no me soltaba fue hermoso. Quedó grabado. No me saqué fotos ni videos con él en ese momento, pero lo disfruté“.

Guido Mainero, campeón con Platense y ex Instituto. (Platense).

Aquel Mainero que iba en bicicleta a entrenar en La Agustina, completó un largo recorrido. “A ese Guido le diría que siga con la perseverancia, que el fútbol es bueno y te devuelve, que se vaya a dormir tranquilo, que se entregue al máximo. No todo es malo, no todo es oscuro”, se emocionó durante una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Sucesos.

Nota en desarrollo