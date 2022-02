Con el inicio de clases en el horizonte cercano en Córdoba, y la intención de que sean a pleno presenciales, todavía un 47 por ciento de niños y un 31% de adolescentes no completaron el esquema de vacunación, con dos dosis contra el coronavirus.

Y un 28 por ciento de los chicos de 3 a 11 años todavía no recibieron ni siquiera la primera aplicación: son 144.870 niños sin ninguna barrera de protección contra el virus. Datos que no pasan por alto en el Ministerio de Salud provincial, más allá del descenso de los contagios y de un número estable de internados por complicaciones por Covid-19, publicó La Voz.

Los porcentajes de la vacunación en Córdoba contra el coronavirus, primera semana de febrero. Foto: Twitter @gobdecordob

En la semana en la que comenzó la campaña de vacunación en escuelas, se sumaron 4.830 niños a la cobertura con una dosis y 6.735 se aplicaron la segunda vacuna. Según datos del corte semanal de vacunación del Ministerio de Salud, este viernes 4 de febrero llegaron a ser 378.548 los niños de 3 a 11 años con primeras dosis, un 72 por ciento de los 523.418 que integran este universo, según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). A su vez, los que consiguieron completar esquemas ya son 275.746, un 53 por ciento.

Casi estancada

La proporción de niños vacunados estuvo casi estancada desde mediados de diciembre, cuando alcanzó el 50 por ciento de cobertura. Aún quedan 102.725 chicos con una dosis sin completar el esquema.

En el grupo de 12 a 17 años, apenas si se movió el número de nuevos vacunados y de adolescentes con esquemas completos. Se sumaron sólo 1.122 nuevos vacunados, por lo que quedan aún 54.471 adolescentes sin iniciar su inmunización. Los que completaron esquemas esta semana fueron también poquitos: 2.679 más. Y son 47.702 adolescentes sin completar esquemas.

Si se suman los niños y adolescentes que no tienen ni una dosis –para este cálculo se computan doble– y los que faltan completar esquemas, el déficit de vacunación pediátrica es de casi 550 mil dosis.

La campaña en febrero

La campaña de vacunación en la última semana alcanzó 12.967 personas con primeras dosis, 22.856 con dos y 120.800 con tres. Este viernes se llegó a 1.170.789 cordobeses con el máximo de dosis contra el Covid-19 disponibles. Se trata de una cobertura de un 32 por ciento de la población de mayores de 3 años en Córdoba. Quedan aún 1,8 millones de personas con dos dosis a quienes les falta recibir la tercera aplicación.

Gabriela Barbás, secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, confirmó en declaraciones radiales que Córdoba apunta a la presencialidad plena, y que “por eso es tan importante seguir ofreciendo las vacunas y seguir sosteniendo el uso de barbijo, sabiendo que la mejor protección son el barbijo quirúrgico y la ventilación”.

El barbijo tricapa es lo que sugieren los expertos, pero aún no está definido por la Provincia si se exigirá o no a alumnos, docentes y personal no docente que trabajan en escuelas. La semana próxima se reunirán los equipos de trabajo conjunto de Educación y de Salud a nivel nacional para definir los nuevos protocolos para este nuevo momento de la pandemia, con la tercera ola de Ómicron en retirada.