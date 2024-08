Un turista denunció por coimas a dos agentes de la Policía Caminera de Córdoba

Un turista denunció a dos agentes de la Policía Caminera de Córdoba por privación ilegítima de la libertad y abuso de autoridad. Asimismo, los acusó de solicitarle una coima en un control, a pocos kilómetros de La Carlota, en el interior provincial.

La víctima se llama Daniel Lujan, es oriundo de Buenos Aires y regresaba de San Luis tras unas vacaciones con su hijo. Según explicitó a Perfil, también recibió golpes y amenazas de muerte por parte de los policías.

DENUNCIARON A LA POLICÍA CAMINERA POR COIMAS

El hecho ocurrió el domingo 28 de julio, en un control caminero. Dos policías, que fueron identificados como Patricio Guevara y Francisco, le pidieron la documentación del vehículo y el registro de conducir. Luján les ofreció los datos desde su teléfono, en formato digital. Los agentes se negaron a recibirlos y exigieron “los plásticos”.

“Me piden la documentación del auto. Les alerto que es la digital y me piden que detenga en el auto en la banquina. Paro y me dicen que venía conduciendo a exceso de velocidad. ‘Puede ser’ le dije, porque la verdad no venía nadie en la ruta”, contó el hombre a Perfil.

En su relato, Luján explicó que los oficiales le pidieron descender del auto y al hacerlo, los policías vieron que había dinero en el vehículo. “Me exigen que les entregue la suma de 300.000 pesos como extorsión para poder continuar”, dijo. Ante la negativa de pagarles, los agentes lo acusaron de un supuesto contrabando de droga. “Me acusó de tener marihuana, pero era yerba del mate”, agregó.

VIDEO: LA PESADILLA QUE VIVIÓ UN TURISTA QUE DENUNCIÓ POR COIMAS A LA CAMINERA

En la presentación judicial que hizo Luján, detalló que lo tiraron al piso para esposarlo. En eso, su hijo comenzó a gritar y es allí cuando uno de los policías “extrae su arma de fuego, le apunta y entre ellos se dicen ‘matalo’”.

“Todo fue un instante. Se metieron al auto, me comenzaron a cagar a palos. Me ponen las esposas. Estábamos con mi hijo desesperados. Comenzamos a pelear. Te juro por mis hijos que me hacen el simulacro de fusilamiento tres veces”, sostuvo.

“Le grito a mi hijo que suba al vehículo y en la desesperación, logré sacarme en una de las manos las esposas. Temí por la vida de mi hijo, dado que estos dos animales se mostraban dispuestos a cualquier cosa, y logré interponerme entre ellos y mi hijo, mientras que le indicaba a éste que se fuera en el auto. Mi hijo logra huir en el auto, mientras los policías me pegan y yo empiezo a defenderme”, continuó su relato.

Su hijo volvió a La Carlota y pidió ayuda en una estación de servicio, desde allí llamaron a la Policía. Cuando le contó a los empleados lo que había pasado, uno de ellos dijo: “Qué raro esos dos haciendo cagadas”. Por su parte, Luján terminó detenido y pasó la noche en un calabozo de La Carlota.

“Son dos coimeros de mierda, corruptos que no se merecen estar en la policía de Córdoba. Nunca tuve un problema en Córdoba”, destacó.