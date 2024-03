Tras las amenazas de narcos a policías de Córdoba, los vecinos de San Francisco temen por su seguridad

En la última semana, Rosario se convirtió en escenario de una ola de crímenes vinculados al narcotráfico. Esta situación no es indiferente a Córdoba debido a las amenazas que recibieron policías de San Francisco por parte de un integrante de la banda Los Monos de Rosario.

A partir de esto, el gobernador Martín Llaryora ordenó reforzar los controles en las fronteras de Córdoba. Asimismo, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros y el fiscal General, Juan Manuel Delgado, solicitaron a la Nación el envío de gendarmería para reforzar algunos sectores.

LA INTRANQUILIDAD DE UNA CIUDAD DE CÓRDOBA POR EL AVANCE NARCO

“A los delincuentes los van corriendo de las ciudades grandes y se vienen para acá. No queda otra que bancar y rogar que no nos pase nada”, dijo una vecina de San Francisco a El Doce. “Era una ciudad preciosa, tranquila. Ahora tenemos que afrontar la misma problemática que Frontera. Nos guste o no, nos afecta mucho”, agregó otra mujer.

Cabe resaltar que las amenazas recientes se suman a las que recibió el fiscal de Delitos Complejos de San Francisco, Bernardo Alberiore, quien renunció a su cargo por intimidaciones mafiosas. Además, hace un tiempo señaló que hay un grave tráfico de drogas en la ciudad.

Otros vecinos sostuvieron que la zona está liberada y que deben intervenir el poder político y judicial. “Tienen que invertir en el tema seguridad. ¿Cómo vamos a estar en San Francisco, con todos los problemas que tenemos, sin ningún fiscal salvo estos dos fiscales que deben estar saturados?”, dijo Antonio Di Monte, empresario de la zona.