Villa El Nailon: dos identificados por los asesinatos, que serían por peleas entre barrabravas

El asentamiento marginal conocido como Villa El Nailon, al norte de la ciudad de Córdoba, sigue inmerso en una escalada de violencia urbana que derivó en dos crímenes en distintos tiroteos. Este domingo se repitieron los allanamientos policiales, habría dos indentificados como responsables por las muertes, y aparentemente sería por peleas entre barrabravas.

La investigación sigue su curso pero en principio se trataría de una disputa de poder entre barras de uno de los principales clubes de Córdoba, de una de las facciones antagónicas que quieren adueñarse del control en las tribunas. El primer hecho de sangre fue la muerte de Maximiliano Ezequiel Gómez, el hombre de 30 años que el jueves a la madrugada cayó abatido por al menos un balazo de una pistola 9 milímetros, en el corazón de El Nailon.

Operativo El Nailon. (Ministerio de Seguridad)

La segunda balacera se registró en la madrugada del viernes y dejó como saldo una víctima fatal identificada por la Policía como Tomás Ismael Moyano, un chico de 19 años. Su cuerpo fue encontrado con múltiples heridas de armas de fuego.

Las vecinos que se atreven a dar datos sobre lo que ocurre en la villa sienten un creciente temor porque ni siquiera la fuerte presencia policial disminuye la tensión en el sector. Lo que pudo saberse es que Moyano y Gómez serían hermanastros, tenían enfrentamientos de largo tiempo con otros grupos ligados al control de la barrabrava del club Albirrojo.

Vecinos de la villa atacaron a la Policía (imagen ilustrativa). Foto: Policía de Córdoba

HABRÍA DOS IDENTIFICADOS COMO RESPONSABLES DE LAS MUERTES

Habría dos responsables que estarían identificados, según trascendió de fuentes allegadas al Ministerio de Seguridad, y por estas horas la Justicia buscaría que se entreguen. No obstante, en el ámbito judicial no se descarta ninguna hipótesis porque aún no hay certezas sobre el responsable del disparo que acabó con la vida de Gómez.

En cambio, en el caso del segundo hecho los investigadores avanzan con paso más firme. Entre las hipótesis, se estudian indicios sobre la participación de Moyano en la interna violenta en la disputa por el control de la barra de un club de fútbol local.