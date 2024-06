Ulises Sánchez: la identificación con Belgrano y la frase que lo impulsa a recuperarse

“Venimos muy bien, estamos trabajando en Córdoba haciendo la rehabilitación. Los primeros días fueron complicados, por el dolor, me sentía limitado. Mucha gente me ayudó un montón”. Textual de Ulises Sánchez, una de las figuras de Belgrano que se perdió casi todo el 2024 por la ruptura de ligamentos en la rodilla.

“Ya puedo hacer vida normal, me siento con fuerzas y los días pasan más rápido”, añadió el volante en una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Sucesos. “Uno de los motivos por los que me quedé en Belgrano fue para jugar la Sudamericana, por eso las lágrimas cuando me lesioné”, recordó.

Belgrano confirmó el parte médico y detalló cuántos meses estará fuera de las canchas. Foto: Captura de video

“Quizás por la forma de mi juego, la gente de Belgrano se siente identificada conmigo, y me brinda mucho cariño. A mi me marcó la frase ‘esfuérzate y ser valiente’. Porque se puede adaptar a toda la vida, más allá del fútbol. Es una frase que me marca como persona”, aseguró.

Ulises Sánchez y su mágica definición ante Tigre, en el inicio del ciclo Real en Belgrano. (Fotobaires) Foto: Fotobaires

EL APOYO DE TODO BELGRANO Y EL CARIÑO DE LOS HINCHAS

😍🏴‍☠️ ¡Mirá, Pirata, con quién estamos!



Un día de rehabilitación con Ulo, Braca y el Tanque. pic.twitter.com/ryXMCAz1CL — Belgrano (@Belgrano) June 28, 2024

“Es muy satisfactorio recibir el amor de la gente de Belgrano, no sólo adentro de la cancha sino en la calle, en el súper, en el cine. Me reconocen y me dan amor, eso es muy lindo. A todos lados que voy me dan afecto y trato de devolverlo”, remarcó Sánchez.

Ulises Sánchez, uno de los referentes de Belgrano en 2024. (Prensa Belgrano)

El “Karting”, como lo llaman en Belgrano, apodo que le gusta, remarcó el valor que le da el club a las Inferiores: “Somos muchos chicos del club... Para los más chicos eso hace que sea más fácil el período de adaptación. Nos conocemos desde muy chicos, como me pasa con Santiago Longo... Belgrano tiene grandes Divisiones Inferiores, hay un proceso largo”.

Ulises Sánchez celebra su gol en Santiago del Estero. Fue el 2-1 ante Central Córdoba. (Prensa Belgrano) Foto: Prensa Belgrano

E insistió: “Quiero aprovechar para saludar a todos los hinchas de Belgrano que me escriben por las redes, dando su apoyo. A veces no puedo responder a todos, pero quiero que sepan que me ayudan mucho”.