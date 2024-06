Guillermo Farré y su salida de Belgrano: “Yo tomé la decisión, no lo estaba...”.

Ya enfocado en su nuevo rol como técnico de Sporting Cristal de Perú, Guillermo Farré habló tras lo que fue su desvinculación de Belgrano. Donde fue campeón y ascendió como DT, como antes lo había hecho como futbolista.

“Me fui bien de Belgrano. Yo tomé la decisión de dar un paso al costado, no lo estaba disfrutando y no tenía la energía que había que brindarle al club. En ese momento fue lo mejor”, afirmó en una entrevista con La Mesa del Fútbol, por Radio Pulxo.

Guillermo Farré y su cuerpo técnico al cumplir los 100 partidos frente al equipo principal de la B (Prensa Belgrano)

Y amplió: “El vestuario no estaba complicado. Tuve que tomar decisiones difíciles y no tenía la fuerza necesaria, no me hacía bien. Preferí cambiar de ambiente y salimos todos beneficiados”.

Guillermo Farré, DT de Belgrano, en el partido ante Central Córdoba de Santiago del Estero. (Prensa Belgrano)

“El proyecto de Sporting Cristal me atrapó. El objetivo es salir campeón y jugar la Copa Libertadores, acá están acostumbrados a eso. Me siento familiarizado con los colores, tengo todo pintado de celeste acá”, indicó Farré.

Guillermo Farré en su inicio de ciclo en Sporting Cristal de Perú. (Sporting Cristal).

EL ASCENSO DE BELGRANO CONTRA RIVER, DE NOVELA

Aprovechando un nuevo aniversario del histórico ascenso de Belgrano ante River, con una gol suyo en el Monumental, a 13 años de aquella gesta, Guillermo Farré presentó el libro con su autobigrafía.

“Ganarle a River era una ilusión, un sueño. Lo veíamos difícil por el nombre, por el entorno. Pero el orgullo y el amor propio de cada uno nos dio la confianza para poder ganar”, aseguró el ex volante, autor de un gol inmortal.

Guillermo Farré celebra un gol inolvidable a River en el Monumental para el ascenso en el 2011. Ahora como DT llegó a Belgrano otra vez a Primera. (AP / Archivo) Foto: AP

“¿Qué hacía en el área poniendo en riesgo el esquema? Hay una corazonada, una impronta, una mentalidad que formó mi personalidad. Soy ambicioso. Asumí los riesgos y tuve mi premio”, explicó el Guille.

“Cuando pasan 13 años y se sigue hablando de un evento, te das cuenta de la magnitud y de la importancia del gol que hice. Lo agarro a ese momento como la mayor alegría de mi carrera”, completó.