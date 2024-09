Talleres: otro dirigente influyente en AFA arremetió con Fassi; “no lo escuché hablar de...”

Andrés Fassi al frente de Talleres acometió contra las estructuras de poder de la AFA que conduce Claudio Tapia, y como resortes muchos directivos contrarios al pensamiento del presidente Albiazul aprovechan para descargar sus dardos.

Es el caso de Nicolás Russo, ex presidente de Lanús, quien también se involucró en la polémica por todo lo que ocurrió durante y después del Talleres-Boca por octavos de final de la Copa Argentina, arbitrado por Andrés Merlos.

Talleres y su partido ante Boca en Mendoza. No pudo ser. (Fotobaires).

“A mí entender hubo un penal para Boca que no se cobra y el offside que fue un error del línea. Yo no vi que se perjudicara a Talleres. Vos te das cuenta cuando un árbitro te quiere perjudicar o no, son errores que suceden en el partido”, indicó Russo, en Radio República.

El presidente de Lanús, Nicolás Russo, fue muy autocrítico con la gestión de Pérez en la AFA. (foto: Clarin.com)

No lo escuché a Fassi hablar de los jugadores que erraron los penales. Si vamos a juzgar a los árbitros, hay penales que no fueron ni al arco. Yo sé lo que piensan Fassi, Macri y Milei de las sociedades anónimas deportivas. Fassi es un referente y yo veo que apuntó a ese tema”, conjeturó.

Conferencia de prensa de Andrés Fassi Presidente de Talleres tras el incidente del partido contra Boca Juniors por Copa Argentina. Foto: Pedro Castillo / La Voz

“No veo que lleguen las asociedades anónimas al fútbol argentino. Hay un 99% que no lo quiere. (Juan Sebastián) Verón plantea algo distinto. Ningun club esta esquivo a recibir inversiones. Lo que vos no podes perder es el poder de decisión directiva”.

Y remarcó: “Escucho al Kun Agüero que dice no se preocupan de los socios. Se preocupan porque nunca mas van a ser dueños. Chile y Uruguay tienen sociedades anónimas y no veo que hayan mejorado mucho”.

Sergio Agüero, exjugador de la selección argentina, mirando de cerca el trofeo de la Copa América el día de la inauguración del torneo. (AP)

CONTRA EL PRESIDENTE DE TALLERES Y EN DEFENSA DE TAPIA

“Cuando escucho a Fassi criticar los torneos, me acuerdo que Talleres en seis meses ascendió dos veces. Cobró los derechos de televisión como cualquier equipo de Primera cuando no le correspondía”, lanzó Russo.

Por otra parte, el presidente de Defensa y Justicia aseguró que la Conmebol todavía no pidió nada.

“Tapia es un presidente sumamente exitoso. No atribuirle los méritos de salir campeones del mundo y ganar dos Copas América me parece que es una locura. Nadie había pensado en Scaloni como técnico. Todo eso no es menor”, descargó.

Claudio Tapia cumple siete años en la AFA (Prensa)

“Con todo lo que se puede criticar al futbol argentino, es el mas competitivo del mundo, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Es muy interesante y esto no pasa en ninguna parte”.