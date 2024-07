Talleres, con más nombres para refuerzos y la formación para volver a la punta ante Vélez

Un Talleres que sigue en el mercado de pases por posibles salidas, como la de Ramón Sosa, y más refuerzos, visitará este domingo a las 20 a Vélez, con el objetivo de retomar la punta del Torneo de la Liga Profesional. Justamente, sin el extremo paraguayo y sin Sebastián Palacios, quien regresó a barrio Jardín.

La T encabezaba la tabla hasta este sábado. Ahora está un punto abajo de Huracán, que empató con San Lorenzo 1 a 1. Walter Ribonetto pondrá en cancha en Liniers a Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Lucas Suárez y Miguel Navarro; Marcos Portillo y Ulises Ortegoza; Alejandro Martínez, Ruben Botta y Bruno Barticciotto; Federico Girotti.

Talleres vuelve a la acción ante Vélez, con este plantel. Foto: Prensa Tallere

Mientras tanto, está muy cerca Mateo Sanabria (20 años), extremo izquierdo de Lanús y de muy buen primer semestre a préstamo en Central Córdoba de Santiago. Figuar por ejemplo en la visita a Belgrano. Jugó 18 partidos, anotó dos goles y dio dos asistencias.

Talleres está tratando de bajar el monto que pediría Lanús, cercano a los 2,5 millones de dólares por un porcentaje de su ficha, informó La Voz. También lo quiere San Lorenzo.

EL SEGUNDO REFUERZO DE TALLERES ESTÁ MUY CERCA

Franco Moyano, volante central de Argentinos Juniors, se convertiría en las próximas horas en el segundo refuerzo de Talleres, tras la incorporación de Sebastián Palacios. El mediocampista, cuyo nombre sonó muy fuerte a mediados de junio, ahora sí recalaría en la T.

Franco Moyano será jugador de Talleres. Este lunes se sumaría al plantel que dirige Ribonetto. (@moyanofranco97) Foto: moyanofranco97

Fue titular en le torneo pasado en el “Bicho” hasta las instancias decisivas de la Copa de la Liga, en la derrota por penales con Vélez. En lo que va de este torneo perdió la titularidad. Será un trueque, en el que Talleres cede a Tomás Molina, y habrá compra recíproca de la mitad de la ficha de los jugadores.

EL RIVAL DE TALLERES, SIN MICHAEL SANTOS

Vélez contrató cuatro refuerzos y ninguno sería titular ante Talleres. De hecho, no llegó el pase de Michael Santos desde el Juárez de México y el uruguayo no estará ante su ex club.

Michael Santos y su presentación en Vélez. (Prensa Vélez).

Además no podrán jugar los volantes Cristian Ordoñez y Santiago Cáceres, expulsados contra Boca, ni Juan Ignacio Méndez (otro ex Talleres), quien pasó a Newell’s.