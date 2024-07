Así se despidió de Belgrano el arquero Nahuel Losada: “Dejé la vida en cada partido”

Jugó Belgrano y el arco no tuvo como custodio a Nahuel Losada, como venía ocurriendo desde hace casi cuatro años. El arquero seguirá su carrera en Lanús, y tras la victoria del Celeste sobre Riestra por Liga Profesional, publicó un mensaje de despedida en su cuenta en Instagram. Y expresó un deseo para el club, con parte del dinero que entrará.

“Un 21 de septiembre de 2020 llegué a Belgrano cargado de sensaciones y de dudas, a afrontar el desafío más importante de mi carrera. Después de casi cuatro años, con algunas tristezas pero muchas más alegrías y ese campeonato que nunca vamos a olvidar, quiero decirles GRACIAS y HASTA LUEGO”, escribió en el posteo.

Emoción en el mensaje de despedida de Nahuel Losada de Belgrano. Foto: Instagram Nahuel Losad

“Me voy sabiendo que dejé la vida en cada partido, que cometí errores, pero que siempre defendí a muerte la camiseta y el escudo desde el lugar que me tocó. Me llevo grandes amigos, compañeros que voy a recordar toda mi vida. Con 31 años me toca dar un paso adelante en mi carrera, que la hice bien de abajo, donde nadie me regaló nada y en la que quería irme dejándole al Club lo que se merece”, remarcó Losada.

Alejandro Rébola y Nahuel Losada en la llegada a Buenos Aires para el último partido del semestre (Prensa Belgrano).

Y enfatizó: “Por eso, como todos saben, deseo que el 20 por ciento del pase que me pertenecía, el día de mañana sea una cancha, una obra en Villa Esquiu o algo que permita que Belgrano siga creciendo y agigantando el monstruo que es”.

Y se despidió, con una chanza: “Con la emoción en el cuerpo (pero nunca la piel de gallina) les digo gracias por estos años hermosos. Abrazo a todos y aguante Belgrano”.

Nahuel Losada, arquero de Belgrano. (Prensa Belgrano)

RIVAL DE BELGRANO EN LA PRÓXIMA FECHA

Nahuel Losada viajó a Buenos Aires para somterse a la revisión médica por parte de Lanús, con autorización de Belgrano. Luego regresaría a Córdoba para formalizar su despedida. El próximo jueves el Granate, su nuevo club, recibirá a Belgrano por la séptima fecha del Torneo de la Liga, a las 18.45 ¿Estará Losada?