Tala RC, único invicto del Súper 10 de rugby, derrotó en Villa María a Jockey y está al tope de las posiciones. Palermo Bajo se recuperó de la derrota sufrida el sábado pasado en Río Cuarto y se mantiene como único escolta del certamen.

Por segundo fin de semana consecutivo, los de Villa Warcalde viajaron a Villa María y volvieron con otro triunfo en el bolso, en esta ocasión con un apretado 17-14 y por la sexta fecha, para llegar entonado al clásico de la próxima ante La Tablada.

Justamente los de barrio Urca, tras un arranque irregular, lucen recuperados y obtuvieron su cuarta victoria al hilo. En El Bosque derrotaron a Universitario por 37-15 para meterse en la conversación con los de arriba en la tabla.

En El Bosque, La Tablada consiguió ante Universitario, la cuarta victoria consecutiva.

En uno de los duelos más atractivos de este sábado Jockey Club Córdoba superó al campeón vigente, Urú Curé por 39 a 25. El Hípico solo perdió un encuentro (ante Palermo Bajo en la tercera fecha) y en la fecha pasada se quedaron con el clásico y la Turtle Cup ante Córdoba Athletic.

Palermo Bajo se recuperó y este sábado le ganó como local a Córdoba Rugby.

A su vez el Athletic cortó la racha de cinco derrotas seguidas y derrotó en su cancha a San Martín de Villa María por 38-13. Y lo dicho, Palermo Bajo superó a Córdoba Rugby por 24-7.

Posiciones: Tala RC 27 puntos; Palermo Bajo 23; Jockey CC 22; La Tablada 20; Urú Curé 14; Jockey Club Villa María 11; Universitario 9; San Martín de Villa María y Córdoba Athletic 8 y Córdoba Rugby 0.

La próxima

El próximo fin de semana no habrá actividad y la competencia se retomará el viernes 8 de octubre cuando, por la séptima fecha se enfrenten Tala y La Tablada. El resto de la jornada va el sábado 9 con el siguiente programa: San Martín vs. Jockey VM; Universitario vs. Palermo Bajo; Córdoba Rugby vs. Jockey Club Córdoba y Urú Curé vs. Córdoba Athletic.