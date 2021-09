La quinta fecha del Torneo Súper 10 que organiza la Unión Cordobesa de Rugby, se disputó este sábado. Las notas salientes fueron el triunfo del Tala para quedar como único puntero, y la victoria del Jockey Club en el clásico del sur de la ciudad frente al Athletic.

En Villa María, Tala RC dio cuenta de San Martín por 43-10 y, tras la caída de Palermo Bajo en Río Cuarto a manos de Urú Curé 9-6, es líder absoluto y a paso firme rumbo a noviembre, cuando se coronará al campeón 2021.

Tercero, a cinco puntos del Tala y a uno del escolta quedó Jockey Club Córdoba, por su victoria por 20 a 12 en cancha del Córdoba Athletic. Para adueñarse del clásico y de la Turtle Cup, la conocida Copa de la Tortuga que año a año se disputan entre el Hípico y el conjunto Inglés.

La Tablada, a su vez, consiguió la tercera victoria consecutiva y se afianza en el lote de arriba. Los de Urca le ganaron al colista del certamen, Córdoba Rugby, por 57-10. En el partido restante de la quinta fecha, Universitario venció a Jockey Club de Villa María en La Lomita por 22-15.

Posiciones: Tala RC 23 unidades; Palermo Bajo 19; Jockey CC 18; La Tablada 15; Urú Curé 14; Jockey Villa María 10; Universitario 9; San Martín 8; Córdoba Athletic 3 y Córdoba Rugby 0.

Próxima fecha: Córdoba Athletic vs. San Martín; Jockey CC vs. Urú Curé; Palermo Bajo vs. Córdoba Rugby; La Tablada vs. Universitario y Jockey VM vs. Tala.