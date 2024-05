Surgió en Instituto, se hace lugar en Primera por sus goles, y destacó a Talleres

Se hizo conocer por sus goles en Instituto, 12 en un par de temporadas; y apenas pasados los 20 años de edad Mateo Bajamich partió rumbo a Estados Unidos, para jugar en la MLS. Un cambio drástico, que le pasó factura. Volvió al fútbol argentino, le tomó un tiempo readaptarse y en Estudiantes de Río Cuarto se reencontró con la red (ocho tantos). Ahora, quiere afianzarse en Atlético Tucumán (convirtió cuatro), mira con entusiasmo a la Gloria y resalta el presente de Talleres.

“Quería resurgir, poder demostrar en Primera el nivel que tuve en Instituto. En Atlético me siento muy bien, en un lindo momento. Me ayudó mucho la temporada en Estudiantes de Río Cuarto y siento que voy por el buen camino”, afirmó el delantero en Tercer Tiempo, por Radio Sucesos.

Mateo Bajamich, a sus 23 años, busca reinventarse en Estudiantes de Río Cuarto tras su paso por la MLS y Huracán. (Prensa Estudiantes Río IV).

“Cuando me fui a Estados Unidos resultó un cambio muy grande. Me fui solo, en medio de una pandemia. Nadie ve eso. Todos ven los números, si haces goles o no. Hay muchas cosas atrás. Era muy chico... A los dos meses ya me quería volver. Fue duro, y creo que me apuré en elegir a Huracán para el regreso”, asumió Bajamich. En el Globo jugó poco, y cuando el técnico era Diego Dabove, lo bajaron a la Reserva.

Mateo Bajamich, oriundo de Morrison, y una nueva etapa en su carrera. Es refuerzo de Huracán. (Prensa Huracán).

“Quiero afianzarme en Primera. Creo que me gané el lugar a fuerza de goles. El delantero vive de eso. A fin de año veremos para lo que estoy. Tengo la doble ciudadanía por el origen croata. La citación para esa Selección no avanzó. Sería hermoso, porque está muy bien posicionada a nivel mundial”, se entusiasmó.

BAJAMICH Y EL INSTITUTO QUE “ESTÁ HERMOSO”

“El Instituto en el que yo jugué no es el de hoy, ahora que está hermoso. Está avanzando en todo. Cuando está bien todo lo de arriba se refleja en resultados”, enfatizó Bajamich, quien llegó de su Morrison natal (sur de la provincia de Córdoba) en 2018, proveniente de una familia de futbolistas, y se quedó hasta el 2020. Año en el que fue transferido al Houston Dynamo de la MLS.

Mateo fue adquirido por Dynamo, que lo cedió nuevamente a la Gloria en 2020. Ahora juega su primera temporada en la MLS. Tiene 22 años. (Prensa Houston Dynamo).

“En algún momento me encantaría jugar de nuevo en la Gloria. Me dieron casa de chiquito. Eso no se olvida. Fue raro enfrentarlo, jugar en Alta Córdoba con tanta gente. No pude reflotarlo mucho porque perdimo 3-0″, aludió al comienzo de la pasada Copa de la Liga, en la visita con Atlético Tucumán.

QUÉ DIJO MATEO BAJAMICH DE TALLERES

En la fecha pasada, Mateo Bajamich enfrentó a Talleres con Atlético en el Kempes. Victoria Albiazul por 2 a 0, pero con un primer tiempo del Decano que complicó a los dirigidos por Walter Ribonetto.

Talleres 2 y Atlético Tucumán 0, en duelo por la segunda fecha de la Liga Profesional 2024, en el Kempes. (Ramiro Pereyra / La Voz) Foto: Ramiro Pereyra

“Talleres es uno de los mejores equipos del país. Pelea todos los campeonatos. Nos tocó las dos veces a jugar en el Kempes. Se nos hace muy complicado. Son muy buen equipo, muy intensos. Por algo están donde están”.