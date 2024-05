A Estudiantes de Río Cuarto se le cortó la racha: sufrió una goleada en Chaco

La seguidilla invicto de Estudiantes de Río Cuarto, con una docena de partidos sin perder en la Primera Nacional y seis victorias consecutivas en los últimas siete presentaciones, sufrió una brusca interrupción. Fue goleado 3-0 en Resistencia por Chaco For Ever, que terminó con nueve hombres. Primera derrota desde que es dirigido por Alexis Matteo.

Pese a la abultada derrota, el Celeste del Imperio se mantiene en el lote del Reducido por el segundo ascenso, sexto con 27 puntos en la Zona B, liderada por Colón de Santa Fe con 33 unidades. En la próxima fecha recibirá al sorprendente San Telmo, que venció al Sabalero y es escolta, un punto abajo.

El técnico Alexis Matteo estaba invicto desde que asumió en Río Cuarto (Foto: Prensa Estudiantes).

Una tarde para el olvido para Estudiantes. A los 40 minutos David Vega abrió la cuenta tras un rebote en el palo. Ya en la segunda etapa Brian Nievas sacó un misil desde 30 metros y la clavó junto al poste izquierdo de Barlasina. Y siete minutos después, el ex Instituto, Jonathan Dellarossa, escapó en contragolpe, enfrentó a Barlasina y el arquero le cometió penal, que el propio delantero cambió por el gol del 3-0.

EL MENSAJE DEL PRESIDENTE DE ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO

La derrota en Chaco pegó duro en Estudiantes, y así lo hizo saber el presidente del club, Alicio Dagatti, quien se expresa frecuentemente en redes sociales. Y dejó un mensaje contundente en su cuenta en la red X (ex Twitter).

Alicio Dagatti, presidente de Estudiantes de Río Cuarto (Gentileza Diario Puntal).

“Cuando no es por ahí, no es por ahí. Para todos: la competencia se pone cada vez más agresiva e intensa y hay que hacerse cargo. Esto es fútbol de ascenso, en Río Cuarto o en Chaco. A no bajar la guardia. Esto es Estudiantes de Río Cuarto muchachos”, publicó.