“Si me tengo que morir, que sea feliz”: una hincha de Instituto vivió el ascenso con arritmia cardíaca

Una hincha de Instituto fue a ver el partido del ascenso ante Estudiantes de Buenos Aires en medio de un estudio cardiológico. El increíble video de la joven llegando a la cancha con un holter conectado al cuerpo da cuenta de la tremenda pasión que tiene gran parte de los argentinos por el fútbol.

Si bien el hecho ocurrió hace ya varios días, el video se hizo viral en las últimas horas. Se trata de una cobertura de XDXT de la previa del trascendental encuentro que definiría el segundo ascenso a la Liga Profesional y que finalmente fue favorable para la Gloria.

Sin embargo, a las imágenes las compartió la joven en su cuenta de Twitter, junto con la frase “de ahora en más me voy a presentar con éste video”. En el mismo, la hincha del club de Alta Córdoba muestra el estudio que se está realizando y asegura: “Si me tengo que morir, me muero feliz”.

“Tengo arritmia, pero vengo por la pasión”, señala la joven que ya tuvo una intervención cardíaca. “Tengo problemas de corazón, me puede dar un infarto hoy y vengo igual”, enfatiza. Cabe destacar que los especialistas recomiendan que las personas con afecciones cardíacas no arriesguen su integridad física de esta forma, pero en este caso la pasión por los colores ganó.

Instituto venció a Estudiantes y ascendió a la Liga Profesional

El partido de vuelta de la final entre Instituto y Estudiantes de Caseros se disputó el pasado sábado en el Monumental de Alta Córdoba. El encuentro terminó empatado, al igual que la ida, por lo que la Gloria logró el ascenso gracias a la ventaja deportiva.