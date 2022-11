“Si no se sufre, no es Instituto”: crónica de una noche consagratoria que dejó al albirrojo en Primera

Instituto empató 1 a 1 contra Estudiantes de Caseros. La igualdad lo consagró campeón, por ventaja deportiva, y pudo conseguir el segundo ascenso a Primera División. Desde la tribuna, la hinchada fue un jugador más y sufrió desde el primero hasta el último minuto de partido.

A continuación, una crónica de una noche gloriosa, que abonó a la frase tan escuchada entre los albirrojos: “Si no se sufre, no es Instituto”.

Desde las kilométricas filas de ingreso hasta el inicio del sufrimiento

Eran más de cinco las cuadras que rodeaban al Monumental de Alta Córdoba con hinchas que intentaban ingresar al partido. La espera era aminorada por el aliento y los cánticos de los hinchas que, pese al intenso calor, se congregaron en los alrededores para hacer la famosa previa.

Las tribunas estaban repletas y los pasillos no eran tales. Las familias estaban completas: madres, padres, hijos e hijas, abuelos; todos estaban presentes para ser parte de la historia.

Crónica desde la Tribuna. Foto: Redacción Vía Córdoba

La emoción estuvo desde el primer minuto. Rezos, lágrimas y cánticos, todo se entremezclaba para darle paso al Glorioso cordobés. El ingreso del equipo de Bovaglio estuvo acompañado por un increíble recibimiento de fuegos artificiales y humo, que ya predecía el logro.

Crónica desde la Tribuna. Foto: Redacción Vía Córdoba

La pitada del árbitro Fernando Espinoza dio inicio al encuentro. La hinchada, de todas las tribunas, no dejaban de alentar. Los redoblantes pasaban a segundo plano tras el grito de los fanáticos que rogaban la consagración: “Ésta es tu hinchada que te quiere ver campeón”, se escuchaba.

El gol del rival y el recuerdo de las otras finales fallidas

De por sí, el nerviosismo era total. La hinchada alentaba. El juego estaba inestable. Y eso se vio en el arco de Instituto, donde Juan Cruz Randazzo abrió el marcador y el rival logró imponerse. Un dejo de desesperanza inundaba el aire.

Hubo quienes recordaron las finales fallidas que protagonizó Instituto. A otros, les brotaron las primeras lágrimas de indignación, tristeza y bronca. Fueron momentos de angustia, que intentaron borrarse con más aliento y cánticos de esperanza.

Sin embargo, en el primer tiempo no hubo igualdad. Y los minutos de descanso fueron dolorosos.

Crónica desde la Tribuna. Foto: Redacción Vía Córdoba

El segundo tiempo del empate, la victoria y la consagración

El complemento era decisivo: era una consagración o todo quedaba como un mal recuerdo. El aliento seguía presente pero los 16 años en la B Nacional pesaban. Sin embargo, Fernando Alarcón se puso la capa de héroe y, de cabeza, marcó el gol del empate.

Crónica desde la Tribuna. Foto: Redacción Vía Córdoba

Las lágrimas volvieron a brotar. Ya no eran tímidas. Era un llanto de desahogo, de alivio, de una ilusión consagrada que estuvo desde el primer momento.

Crónica desde la Tribuna. Foto: Redacción Vía Córdoba

Esas madres, esos padres, esos hijos y abuelos se abrazaron, gritaron de felicidad y se sacaron esa mochila tan pensada. “Si no se sufre, no es Instituto”, se escuchaba entre esas voces quebradas, que no daban más de alegría y que esperaban salir para continuar los festejos en la plaza de Alta Córdoba.