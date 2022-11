Jorge Carranza y el Loco festejo por el ascenso de Instituto: “Esta banda me devolvió la ilusión”

Ascendió Instituto y se apoyó en varios pilares. La vigencia y el rendimiento de Jorge Carranza, su arquero y símbolo, con récord de 21 vallas invitas y sin conocer la derrota en Alta Córdoba en todo el torneo, titular de punta a punta.

“Diez años después de que me fui, esta ‘banda’ me devolvió la ilusión y por todo lo que hizo se merecía volver a Primera División”, expresó entre lágrimas. “Estoy feliz, no puedo decir mucho más que eso”, añadió. En 2004 había subido a Primera, en el equipo que tenía a Mauricio Caranta como titular.

Instituto logró su objetivo y ascendió a la Liga Profesional. (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

La Gloria volvió a Primera ganando el Reducido, tras haber finalizado segundo en la tabla general, lo que le otorgó la ventaja deportiva. Carranza hizo un balance y analizó la final con Estudiantes de Caseros, que finalizó 1 a 1: “Hubo un rival que hizo las cosas bien y sacó muchos puntos de ventaja (Belgrano). La fecha que nos ganaron se cortaron, pero nosotros entendimos que teníamos una segunda oportunidad y le dimos duro. Ahora estamos festejando con toda nuestra gente”.

“Bienvenido sea para todo el fútbol de Córdoba”, concluyó el Loco, en una Ala Córdoba que lo ovacionó. Y que se prepara para los clásicos por los puntos con Belgrano y Talleres, ahora en Primera.

LA REVANCHA DEL 2006 PARA CARRANZA

Jorge Carranza integró el plantel dirigido por el inolvidable Héctor Chulo Rivoira que ascendió en 2004, con 2-1 sobre Almagro por el gol de oro de Renato Riggio.

Instituto se mantuvo en Primera una temporada más, pero en 2006 bajó de categoría. El último partido en el círculo máximo fue en mayo de ese año, ante Vélez y con el Loco como titular. Ahora, 16 años después lo devuelve a Primera, como figura.