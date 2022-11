Carlos Bossio sigue en Racing: “Ahora será mi verdadera primera experiencia como técnico”

“Estuvimos de festejo en festejo, recién ahora entramos de vacaciones. En unos días van a caer los jugadores en darse cuenta de lo que lograron, ser parte de la historia de Racing”. Con la firma de Carlos Bossio, el DT que puso a la Academia de nuevo en la segunda categoría del fútbol argentino, en la final del Federal A con Villa Mitre.

Manuel Pérez, presidente del club de Nueva Italia, adelantó que el exarquero continuará en el cargo porque su contrato se extiende hasta diciembre de 2023. Pero había sido el propio Bossio quien planteó que tendría que pensarlo, por todo el tiempo que le insumía.

“No hice la evaluación en lo deportivo y personal de cómo me sentí este año, es difícil hacer un balance negativa porque el ascenso tapa todo”, remarcó Chiquito, quien prioriza la atención a su pequeña hija y reconoció que le cuesta separarse de ella.

Carlos "Pichón" Bossio, el entrenador del Racing campeón del Federal A que ascendió a la Primera Nacional. (Javier Ferreyra / Enviado Especial) Foto: Javier Ferreyra

Y dejó en claro que está enfocado en el 2023 con la Academia en Primera Nacional. “Ahora será mi verdadera primera experiencia como técnico. Es parte de la profesión armar un plantel, y antes recibí todo listo. Me toca buscar refuerzos, lugar de pretemporada, quien sigue o no...”, explicó en una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Pulxo.

En ese sentido resaltó el saludo y las comunicaciones con Hernán la Tota Medina, el entrenador que lo llevó a la Academia, como preparador de arqueros. También de los clubes en los que atajó, como Belgrano y Lanús, y de ex compañeros caso Juan Sebastián Verón.

CHIQUITO BOSSIO, FRENTE A LOS PENALES

Carlos Bossio puso a Racing de Nueva Italia en otra final ( Ramiro Pereyra / La Voz). Foto: La Vo

“Como arquero me tocó una definición por penales en la Selección argentina, en un Panamericano. En la final con Racing siempre pensé en positivo durante el partido, por la convicción. En los penales sentí algo de nerviosismo, porque no dejan de ser una lotería. Per contamos con un gran arquero como es Calidad (Rodríguez).