El deseo de Manuel Pérez para Instituto y lo que viene para Racing

“Me parece que Instituto va a ascender, tiene un gran equipo y juega en casa. (Juan Manuel) Cavagliatto y su comisión directiva lo merecen. Y Córdoba vuelve a demostrar por qué es una de las mejores plazas futbolísticas del país”.

Textual de Manuel Pérez, presidente del recién ascendido Racing de Nueva Italia, en una entrevista con A la Cancha, por Radio Continental. Ponderó el logro conseguido por la Academia, que vuelve a la Primera Nacional, y le deseó a Instituto que también pueda festejar este sábado ante Estudiantes de Caseros, para subir a Liga Profesional.

El máximo dirigente académico y el cuidapalos que atajó un tiro en la definición por penales que le dio el ascenso a los de Nueva Italia a la Primera Nacional Foto: Javier Ferreyra

En relación al Racing para la nueva temporada en una categoría superior, anticipó: “Desde este viernes empezamos a hablar con los jugadores. Muchos tienen contrato hasta diciembre. La idea es que se quede el 75 por ciento del plantel”.

Este miércoles, el plantel Racing de Nueva Italia asistió a la redacción integral de La Voz del Interior para compartir el tradicional brindis del campeón. (José Gabriel Hernández / La Voz) Foto: Nicolas Bravo

Mismo objetivo con Carlos Bossio, el técnico que consiguió el ascenso para la Academia, en su primera experiencia como entrenador. “Más allá de lo firmado la idea es que se quede y trabaje a gusto. Está todo dado para que pueda seguir un año más”. A su vez, el entrenador dejó la puerta abierta: “Es difícil decir que no después de todo lo que vivimos”.

EL COLO ACOSTA SE QUIERE QUEDAR EN RACING

Rodrigo Acosta llegó como último refuerzo, para reemplazar al lesionado Marcos Figueroa. Y fue el goleador en los play offs por el ascenso, con cuatro tantos en tres partidos, además de convertir su penal (lo picó) en la final con Villa Mitre. La idea es retenerlo.

“Desde el momento en el que me llamaron estaba claro que era para ser campeón. Era un sueño para todos, yo no venía de un buen año en lo personal y se dio esto. Sabía que venía para coronar el año. Me sorprendió muy gratamente el club y el plantel. Muy ordenado, con la gente acompañando. Cuando empecé a conocer el club me sorprendí. Todo eso más el trabajo de los chicos, no podía fallar”, afirmó el Colo.