Fernando Alarcón: la apuesta a Roberto Bochi y la promesa para la final de Instituto

A Instituto le falta un paso para volver a ser de Primera. El sábado, a las 20.10, en Alta Córdoba será el partido de vuelta de la final por el segundo ascenso a la Liga Profesional donde la Gloria recibirá a Estudiantes. En un plantel como el albirrojo, que está cerca del objetivo, el que se animó a hablar fue Fernando Alarcón.

En diálogo con Vía Córdoba, el defensor confesó sobre una apuesta que le hizo a Roberto Bochi quien metió el segundo gol en la semifinal ante Defensores de Belgrano. “Le había jugado una apuesta porque no le tenía ni un poquito de fe”, dijo en confianza. Pero la cuestión no quedó ahí pensando en lo poco que falta para el logro de un objetivo tan buscado.

Roberto Bochi metió un golazo en el 2-0 de Instituto para superar a Defensores de Belgrano y clasificar a la final del Reducido. (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

“Te lo digo acá en confianza: el lechón y el cordero ponemos. Pero que se quede tranquilo, que me dé la alegría el sábado que está el lechón y el cordero. Firmado. En la semana voy, lo busco que a alguno del pueblo se lo ‘jeteo’, es lo de menos. Son muy recomendables. Esta nota va a salir y seguro alguno se va a ofrecer a poner el lechón y el cordero para el plantel”, retrucó el zaguero nacido en Guatimozín, al sureste cordobés.

La promesa no rebelada por Alarcón y las coincidencias con el ascenso de Tigre

Las cábalas, los rezos, las promesas son algo muy común en el fútbol. En el caso de Alarcón, como defensor de este Instituto, no quiso ser menos aunque todavía no está muy convencido de hacer algo. “No tengo ninguna promesa. Buscaremos algo pero lo más importante es que lo logremos, después que sea lo que Dios quiera”, avisó.

En un año, Alarcón puede conseguir su segundo ascenso consecutivo. Ya lo logró con Tigre en 2021 y espera repetir con Instituto y las coincidencias las busca el mismo defensor. “Fue más o menos en esta fecha, el año pasado cuando llegue el sábado estaré a uno o dos días de que jugamos la final con Barracas, mucha coincidencia”, dijo.

Fernando Alarcón, futbolista, defensor de Instituto. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Bravo Nicolas

Pablo Magnín, quien compartió plantel con Alarcón en Tigre y que tuvo un paso por Instituto, estuvo en Caseros viendo la primera final. El zaguero contó: “Lo vi el otro día, estuvo en la cancha. Cuando estábamos haciendo la entrada en calor me dijo que capaz que venía”.

Y enseguida se enfocó en lo que será la finalísima del sábado: “Deseo tanto esto, lo dije desde el primer día: vengo por un solo objetivo. No miraba otra cosa y estar tan cerca... Sinceramente ahora lo estoy disfrutando, también es un desafío muy importante y sabemos que tenemos un muy buen plantel y ojalá que lo podamos cerrar de la mejor manera”.

Sobre la final entre Instituto y Estudiantes

Luego del empate en cero en el partido de ida se habló mucho de la influencia del árbitro, la siembra de sospechas por parte de los jugadores de Estudiantes y la mesurada respuesta de los de Instituto. Alarcón no fue ajeno a eso.

“Pensaron que nos iban a llevar por delante en muchas cosas. Muchas declaraciones post partido. Sinceramente no da para hablar del árbitro y no era para andar ensuciando el partido de esa manera porque, si se equivocó, fue para los dos lados. Listo”, opinó Alarcón.

También agregó: “Tenemos que tratar de hablar menos y dedicarnos al juego que es lo que tenemos que hacer. Nosotros no vamos a entrar en esa, nos vamos a dedicar a jugar que es lo que tenemos que hacer realmente y tratar de darle una alegría a la gente”.

Ezequiel Parnisari y Fernando Alarcón, claves en el muy buen torneo de Instituto. (Prensa IACC).

A la hora de la autocrítica, Alarcón no se achicó y aceptó que “Tenemos que dar más. Nosotros tenemos una obligación para dar más. Tenemos que hacer nuestro partido, no tenemos que volvernos locos, tenemos la obligación de hacer valer la localía”.

Y cerrando con toda polémica con el rival, el recio marcador central afirmó: “No te puedo hablar de ellos porque sería como una falta de respeto. Te puedo hablar de lo nuestro. Tenemos como una obligación, somos el equipo que realmente buscó esto y tenemos con qué. Fuimos en busca de esto y tenemos la obligación de hacernos cargo. El sábado lo tenemos que ir a buscar porque el club lo representa y es un grande que tiene que estar arriba”.