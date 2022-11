Instituto juega la primera final por el ascenso ante Estudiantes en Caseros

La final por un ascenso tan anhelado por Instituto en estos últimos 16 años, comienza a diputarse este sábado, con el choque de ida ante Estudiantes en Caseros. A las 20.10, por TyC Sports. Y con revancha prevista para el sábado 19 en Alta Córdoba. Ante igualdad de resultados, asciende la Gloria.

En principio el equipo Albirrojo podría introducir dos cambios, con Nicolás Watson y Nicolás Mazzola entre los titulares. El primero, para darle más marca en el sector central, y en lugar de Claudio Pombo. Y el segundo, para ser el delantero de área, por Patricio Cucchi.

Otra posibilidad es que Lucas Bovaglio repita la formación con la que dejó en el camino a Defensores de Belgrano con el 2-0 en Alta Córdoba, justamente con Pombo y Cucchi entre los once. Por lo demás, el DT no tocará nada en una estructura base que no recibió goles en este Reducido y se mantiene invicto.

Los concentrados de Instituto para la final, y dos dudas en la formación. Foto: Twitter @InstitutoAC

Se topará con el rival menos pensado, un Estudiantes de Caseros que entró séptimo en la clasificación pero hilvanó ocho victorias seguidas y ganó todo lo que jugó en las distintas llaves: goleada 3-0 a Chaco For Ever; 1 a 0 sobre Estudiantes en Río Cuarto y sendos 1-0 frente a Gimnasia de Mendoza.

Dirigido por Walter Otta, cordobés de Río Tercero, cuenta con un arma efectiva: Facundo Castelli, delantero formado en Instituto. Y no contará con el lateral Lautaro Lusnig, expulsado en la revancha en Mendoza.

LA VENTAJA DEPORTIVA DE LA GLORIA

Instituto, por ser segundo en la tabla de la fase regular, detrás del campeón Belgrano, cuenta con la ventaja deportiva. Por lo que definirá como local, el sábado 19 en Alta Córdoba también a las 20.10, y ante igualdad de resultados, ascenderá a Liga Profesional.

En la llave de semifinales, donde esperó rival, eliminó a Defensores de Belgrano sin necesidad de recurrir a esa ventaja, ya que empató como visitante y ganó en condición de local, por los goles de Santiago Rodríguez y Roberto Bochi.

PROBABLES FORMACIONES

Estudiantes: Lucas Bruera; Delfor Minervino, Juan Cruz Randazzo, Stefano Brundo y Nicolás Fernández; Kevin González, Sebastián Mayorga, Nicolás Pelaitay y Enzo Acosta; Facundo Castelli y Facundo Pereyra. DT: Walter Otta.

Instituto: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Ezequiel Parnisari, Fernando Alarcón y Sebastián Corda; Gabriel Graciani, Roberto Bochi, Nicolás Watson o Claudio Pombo y Franco Watson; Santiago Rodríguez y Nicolás Mazzola o Patricio Cucchi. DT: Lucas Bovaglio.