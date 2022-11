La lesión de Ezequiel Parnisari: el diagnóstico y cuándo puede volver en Instituto

Se conoció el parte médico de Instituto por la lesión que sufrió el zaguero Ezequiel Parnisari en el partido de ida con Estudiantes de Caseros, en la final por el ascenso a Liga Profesional, cuya revancha será este sábado a las 20.10 en Alta Córdoba.

El recio marcador central debió ser reemplazado a los 23 minutos del primer tiempo por el uruguayo Matías Ferreira, y desde el club confirmaron que presenta un distensión de ligamentos patelo femoral medial en la rodilla derecha.

Ezequiel Parnisari, con una distensión en al rodilla, se perdería la final de Instituto. Foto: Twitter @InstitutoAC

Seguirá siendo evaluado en la semana, por lo que se desvanece la chance de que pueda estar en el encuentro de vuelta con Estudiantes, el decisivo por el ascenso. Así lo asumió el DT Lucas Bovaglio, quien dejó entrever que era una lesión complicada.

Lucas Bovaglio, técnico de Instituto, en el partido ante Estudiantes por el partido de ida de la final del Reducido de la Primera Nacional, en Caseros. (Federico López Claro / La Voz) Foto: Federico López Claro

“Parni te sorprende siempre, pero me parece que esta es una situación distinta. Conociéndolo como es él, no sale del partido si puede seguir jugando. Sinceramente, no estaba en condiciones de continuar. Está con la rodilla inflamada”, explicó Bovaglio al término del partido. Su reemplazante será seguramente Ferreira, como ocurrió en la ida, pero lo esperarán hasta último momento.

EL VIKINGO PARNISARI QUIERE ESTAR

Parnisari, uno de los pilares de este campañón de Instituto, a un empate de volver a Primera, siempre quiere estar. Y es uno de los preferidos de los hinchas Albirrojos. Lo demostró cuando fue operado de apendicitis, y a los 20 días reapareció en cancha, en la revancha con Defensores de Belgrano.

De hecho, cuando le diagnosticaron la apendicitis hasta quiso eludir la operación, porque no quería perderse las semifinales. Su familia debió intervenir para que fuera al quirófano.