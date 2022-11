Lucas Bovaglio, DT de Instituto: un “se sufrió mucho” en la final, y qué dijo sobre la lesión de Parnisari

Pasó una intensa y muy disputada primera final entre Instituto y Estudiantes, en la que que la Gloria rescató un 0 a 0 en Caseros que lo deja a un empate de conseguir el boleto a Primera, por la ventaja deportiva. Así lo analizó el técnico Lucas Bovaglio.

“Intentamos ganarlo y no pudo ser. El cierre del primer tiempo no fue bueno. Aprovecharon nuestros errores y nos quisieron llevar puestos. Fue un partido emotivo, ninguno especuló. No salió una final vistosa pero cada uno con sus armas lo fue a buscar. En el partido de vuelta vamos a tener situaciones y hay que ser efectivos”, opinó.

En relación al arbitraje de Luis Lobo Medina, y a los reclamos del equipo local, sobre todo en boda del capitán Facundo Pereyra, el DT Albirrojo replicó: “Yo observé dos jugadas puntales, en el primer tiempo. Una en que la pelota se había ido por el lateral y terminó en una acción de riesgo, y otra por el primer faul violento de ellos, que era roja”.

También, Bovaglio se refirió al reemplazo de Ezequiel Parnisari por lesión. “Parni te sorprende permanentemente pero me parece que esta es una situación distinta. Está muy dolorido. Conociendo como es él, no sale del partido si está en condiciones de jugar. Probó y no pudo, tiene la rodilla un poco inflamada. Cuando lleguemos a Córdoba le harán un estudio para un diagnóstico correcto”.

Estudiantes e Instituto, por el partido de ida de la final del Reducido de la Primera Nacional, en Caseros. (Federico López Claro / La Voz) Foto: Federico López Claro

CARRANZA, SALVADOR EN INSTITUTO

“Ellos hicieron un buen partido. Intentaron asociarse y cuando no pudieron, tiraron pelotazos para Castelli. Hicieron un gran esfuerzo. Quedan 90 minutos más en Córdoba. Iremos a ganar el partido. Va a ser durísimo porque son un buen equipo, pero nosotros también”. Con la firma de Jorge Carranza, en cuyas manos Instituto aseguró un empate que lo acerca al ascenso.

Jorge Carranza, figura de Instituto ante Estudiantes (Federico López Claro / La Voz)

“Tuvimos dos muy claras, no las pudimos meter. Esto es fútbol, tenemos una ventaja y hay que saber cuidarla. Hay que tratar de aprovechar los momentos. Pero de ahí a cuidarnos, o venir a empatar, no. Lo queríamos ganar como vamos a querer ganar en Córdoba”, completó el arquero y figura, en referencia a las críticas de Facundo Pereyra, capitán de Estudiantes, diciendo que Instituto fue a “hacer tiempo”.