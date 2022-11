Racing volvió campeón: la ansiada vuelta olímpica en Nueva Italia

Racing es Nacional y campeón. Ganó el boleto para la segunda categoría del fútbol argentino en San Luis, con el 5-4 sobre Villa Mitre, y tuvo un regreso triunfal a Nueva Italia, donde una multitud esperó a los jugadores para el festejo en el Miguel Sacho.

Justamente en el estadio que fue una plaza imbatible en todo el torneo, con un invicto que se extendió a 41 partidos y más de tres años sin conocer la derrota como local. El plantel y los hinchas se unieron en una loca celebración, como había ocurrido en la semifinal con Sarmiento de Resistencia.

La llegada del plantel de Racing campeón al estadio Miguel Sancho y el festejo con la hinchada. (Javier Ferreyra / La Voz) Foto: Javier Ferreyra

“Calidad” Rodríguez, otra vez héroe por el penal atajado en la serie decisiva tras el 0 a 0 en los 90 minutos, fue uno de los más buscados por la gente. “Desde 2014 me toca cuidar el arco de Racing y estar en todas estas definiciones. Feliz por el logro”, describió el arquero.

Y dio detalles sobre el penal, y también del saco que se puso en la cancha y era del presidente Manuel Pérez. “Habíamos estudiado todos los penales de ellos, y también hubo algo de intuición. Me daba bronca porque no había adivinado ninguno, hasta que vi como se paró y supe donde iba. Y el saco se lo tuve que devolver a Manuel, me lo pidió porque tenía que hacer las notas”.

EL COLO ACOSTA Y GIMÉNEZ, OVACIONADOS

Los portones se abrieron en el Sancho y una multitud ingresó al estadio, incluso al campo de juego. En muchos casos para cumplir promesas y para sacarse fotos con los jugadores. Como en el caso de Francisco Aman. “Es una alegría enorme, y también lo que se vivió en San Luis. Es mi provincia y tenía como 30 familiares en las tribunas”, detalló Panchito.

La preferencia de la gente fue para el lado de Rodrigo Acosta. El delantero que fue él último en llegar, por la lesión de Marcos Figueroa, y que anotó cuatro goles en los partidos de play-offs. Y se perdió uno increíble ante Villa Mitre. “Esperé que el arquero se tirara para un lado y no lo hizo, me quería morir”, aseguró el Colo, quien de todos modos definió con categoría en la serie de los penales.

También recibió un gran reconocimiento Emanuel Giménez, el capitán que se hizo cargo del quinto y último penal, el del ascenso. “Es un gran logro para un institución muy importante como Racing. Y lo pudimos celebrar con nuestra gente, en mi caso con mi esposa y mis hijas e la tribuna. También mi viejo y un tío, que es un incondicional y me acompaña a todos lados”, destacó.