Días y horarios confirmados para la final de Instituto; y la fecha que entusiasma a sus hinchas

Instituto está a dos partidos, que pueden ser dos empates porque cuenta con ventaja deportiva, de volver a jugar en Primera después de 16 años. Se medirá con Estudiantes de Caseros, que metió el batacazo como finalista, al dejar en el camino a Gimnasia de Mendoza.

Los partidos decisivos serán este sábado 12 de noviembre con la Gloria como visitante, a las 20.10. Partido que se disputará en Caseros (se especulaba con el estadio de Platense) y sin público visitante. Y la revancha en Alta Córdoba será el sábado 19, en el mismo horario. Ambos partidos televisados, por TyC Sports.

Instituto tiene de su lado la ventaja deportiva por finalizar segundo en la tabla de posiciones, y con dos empates o ante igualdad de resultados, ascenderá. Viene de superar el escollo de Defensores de Belgrano, con empate de visitante y victoria 2-0 en Alta Córdoba.

Estudiantes, con Facundo Castelli como goleador (ex Instituto), eliminó a Gimnasia de Mendoza con dos victorias 1-0; a Estudiantes en Río Cuarto 1-0 en cuartos de final y a Chaco For Ever con goleada por 3-0 en octavos.

EL 19, NÚMERO MÁGICO PARA INSTITUTO

Los dos ascensos de Instituto a Primera se dieron un 19 de junio, ante Chacarita en 1999 y Almagro en 2004, respectivamente. Por lo que el esa fecha es la que se eligió para celebrar el “Día del hincha de Instituto”.

Y en esta definición con Estudiantes, coincide con la que sostuvo contra Almagro: la primera como visitante un sábado 12, y la revancha en Alta Córdoba un sábado 19. Como para aumentar la ilusión Albirroja.