Santiago Rodríguez, gol y festejo de Instituto a cancha llena: “Todo esto es una locura”

“Me alegra que a Santi se le haya dado la posibilidad del gol”, rescató Lucas Bovaglio. Y qué gol. Santiago Rodríguez abrió la cuenta para que Instituto edifique el 2-0 y despache a Defensores de Belgrano, que fue un Dragón herbivoro ante un rival que le ganó con autoridad.

“Todo esto es una locura. Desde que llegué recibí siempre el cariño y el apoyo de la gente. Cuando entré me pasó algo que nunca me tocó vivir como jugador de fútbol. Eso me dio la fuerza para vivir el partido como había que vivirlo. Nadie lo merece más que ellos (por los hinchas). Todos peleamos por este sueño”, aseguró Coquito Rodríguez.

En cuanto al gran choque ante Estudiante de Caseros por el ascenso, el delantero remarcó que es para dejar “todo en la cancha”. Y agrego: “Lo estamos viviendo de la mejor manera. No sé si es una revancha, pero sí es lindo jugar esta clase de partidos”.

Rodríguez marcó un hito en la campaña Albirroja: el clásico con Belgrano. “Ese día nos dolió la derrota. Vimos cómo disfrutaba el rival, pero teníamos que ir en busca de nuestra historia, y hoy estamos cerquita. Aquella derrota caló tan hondo que todos dijimos que había que salir adelante. Nos falta poco, aunque no va a ser sencillo por el adversario que tenemos en frente”, concluyó uno de los goleador de la noche.

EL TANO GRACIANI Y LA FINAL QUE SE VIENE

Gabriel Graciani, otro de los refuerzos que marcó diferencia en Instituto, al punto que es goleador del equipo de Alta Córdoba, vislumbró la final con Estudiantes de Caseros. “Ambos tenemos una final muy importante en frente. Será muy dura, ellos están en su mejor momento como nosotros y vamos a tener que trabajar muy bien”.

Respecto de la victoria sobre Defensores, apuntó: “Fuimos adelante todo el tiempo y nunca dejamos de atacar. El aguante de la gente es de primera. Llenaron el estadio todo el campeonato y es algo hermoso”.

Más allá del elogio al público, pidió prudencia. “Todavía no se ganó nada, así que vamos a seguir trabajando igual. Hay una sensación de disfrutar un ratito, mañana descansaremos pero ya el lunes le volvemos a meter a full porque todavía falta”.