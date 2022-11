Lucas Bovaglio y su Instituto finalista: “Valoro que salimos a buscar la victoria”

Llegó con el objetivo de pelear en los primeros puestos, y clasificó a Instituto para la final por el segundo ascenso a Primera, a dos empates de volver al círculo máxima después de 16 años de frustraciones. Campañón de Lucas Bovaglio, técnico Albirrojo.

“El equipo nunca se desordenó, nunca bajó la intensidad. En los momentos que tuvimos que ir a fondo lo hicimos. Y los jugadores que ingresaron en el segundo tiempo lo hicieron sabiendo lo que nos jugábamos”, destacó el DT.

Y enfatizó “Mi equipo jugó con un deseo de ganar muy grande. Y nunca dejó de tener lucidez. Hablamos en la previa de no dejarnos llevar por las emociones, estuvo siempre centrado en eje. Por momento sufrimos cuando el rival nos llevaba la pelota de un lado atrás, pero no sufrimos atrás. No fuimos acorralados. Y lo que más valor es que salimos a buscar la victoria y esperar a ver qué pasaba”.

“A Estudiantes lo veníamos viendo, hoy miramos lo que fue la victoria en Mendoza y es un muy buen equipo y en un buen momento. Con un muy buen técnico. Será un escollo difícil como lo fue Defensores de Belgrano. Es una final, partidos en los que no hay que equivocarse ni fiarse por la ventaja deportiva”.

LA RACHA DEL TÉCNICO

Instituto llegó a la final por el ascenso invicto como local. Hace 23 partidos que no pierde en Alta Córdoba, 19 este año con Lucas Bovaglio como entrenador, con 14 victorias y cinco empates. Es la mejor racha desde hace 26 años (estadísticas Mauricio Cóccolo).

Obtuvo con su equipo el 83 por ciento de los puntos en el Monumental, donde recibió apenas siete goles y convirtieron 31. Un bastión y a cancha llena, factor clave para ser finalista y aspirar a ser de Primera.

EL LOCO CARRANZA, EL LÍDER DEL FINALISTA

“Fue una prueba de carácter importantísima, ante un rival muy duro. De visitante y acá en Córdoba. Feliz por mis compañeros, por el esfuerzo que hicimos. Todo esto es muy emocionante, pero hay que estar tranquilos para lo que viene”.

Instituto le ganó en Alta Córdoba a Defensores de Belgrano, y se clasificó a la final del Reducido. (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

La reflexión pertenece a Jorge Carranza (41 años), quien volvió a mantener el arco en cero en esta llave semifinal, y es el referente y líder del Instituto que quiere regresar a Primera. Una ausencia que se dilata desde el 2006.