Juega Instituto y ya sabe quien es el primer finalista: bajaron a otro candidato

Instituto enfrenta en Alta Córdoba este sábado a las 21.10 a Defensores de Belgrano por semifinales del Reducido. Y si pasa, la final por el segundo ascenso será ante Estudiantes de Caseros, que eliminó a Gimnasia de Mendoza, el cuarto en las posiciones.

Estudiantes ganó en la ida y en la vuelta. Fue 1 a 0 como local, con gol de Facundo Castelli, delantero formado en Instituto. Y por el mismo marcador en Mendoza, con la anotación de Alan Cantero a dos minutos del final, y con incidentes en tribuna.

Tomás Giménez, arquero de Gimnasia, se retiró entre lágrimas de dolor. / Mariana Villa

Instituto cuenta con la ventaja deportiva y en caso de clasificar a la final, definirá en Alta Córdoba el sábado 19 de noviembre. Con dos empates le alcanzará para acompañar a Belgrano, y a Talleres, en la próxima Liga Profesional.

EL FACHA CASTELLI EN LA FINAL

Facundo Castelli, ex Instituto, comenzó la temporada con goles en Maipú de Mendoza. Pasó a Estudiantes de Caseros y siguió muy efectivo. Al punto que anotó en octavos de final ante Chaco For Ever, en cuartos para eliminar a Estudiantes de Río Cuarto, y en la ida ante los mendocinos.

El delantero Facundo Castelli, ex Instituto, goleador de Estudiantes y en la final por el ascenso. Foto: Twitter @TercerTiempo3

“Instituto es un equipo duro, hizo méritos para estar en estas instancias y no me sorprendió que peleara arriba”, afirmó el Facha, vislumbrando una posible final por el ascenso ante la Gloria.