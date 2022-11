Alejandro Rébola: la prioridad para Belgrano y qué sintió en el clásico contra Instituto

En conversaciones para quedarse en Belgrano, donde fue uno de los refuerzos más rendidores y se convirtió en figura del ascenso con título incluido, Alejandro Rébola también mira con atención a Instituto en su intento por obtener el segundo ascenso.

La Gloria disputa la semifinal con Defensores de Belgrano, y este sábado con un empate accederá a la gran final. “Con Instituto soy un agradecido de por vida, porque me dio la posibilidad de ser lo que soy como futbolista, siempre le voy a desear lo mejor. Lo veo sólido y con grandes ventajas para la definición por el ascenso. Para el fútbol de Córdoba sería espectacular si sube”, señaló el zaguero, formado en La Agustina.

Alejandro Rébola le ganó el clásico con Belgrano a Instituto, y se ilusiona con el choque ante Talleres. Foto: Twitter @TercerTiempo3

Y en cuanto al clásico, que ganó Belgrano en Alberdi y fue decisivo, aseguró que no le costó jugarlo. “No, porque se separar las cosas, entro a la cancha y defiendo a muerte el escudo que tengo. En la cancha quiero que gane mi equipo y no hay colores ni amigos al frente, es algo aislado. En la semana previa sí reconozco que hubo sensaciones encontradas”.

EL DESEO DE SEGUIR EN BELGRANO

“La prioridad siempre la va a tener Belgrano. La realidad es que recién empezamos las conversaciones por la renovación. Cuando uno hace las cosas bien aparecen otras propuestas, pero mi intención es quedarme, porque me sentí muy cómodo y conseguimos los objetivos”, explicó Rébola.

Y detalló que analiza propuestas de clubes de exterior, “y de clubes argentinos, pero no tan firmes”. Y aclaró que todavía no es “tiempo de definiciones”. En cuanto a su llegada a Belgrano, remarcó: “Confiaba mucho en lo que le podía rendir al club, y Guille (Farré), confiaba en lo que yo le podía dar. Me esperaba un presente como el de hoy”.