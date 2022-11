Carlos Quintana: lo que sintió en la final con Talleres y qué dijo sobre el interés de Belgrano

Figura en la final de Copa Argentina, varios clubes pusieron la mira en Carlos Quintana. Entre ellos Belgrano. El zaguero central, emparentado con Talleres, se refirió a esta posibilidad y no le cerró la puerta. Puso como ejemplo a otro ex Talleres en el Pirata, Wilfredo Olivera.

“Por Willy Olivera, que es mi amigo, conozco lo que es Belgrano y la seriedad que tiene como club. No le cierro las puertas a nadie, pero si es por mi familia, me quedaría en Buenos Aires. Tampoco es que me llamaron de Talleres”, explicó el Pela Quintana, defensor de Patronato, en Tercer Tiempo, por Radio Pulxo.

Carlos Quintana puso como ejemplo a Wilfredo Olivera, en pases de Talleres a Belgrano. Foto: Twitter @TercerTiempo3

De todos modos aclaró: “De Belgrano no habló nadie conmigo, más allá de los rumores. Uno es profesional y se debe al club que lo llama. Por ahora disfruto de las vacaciones y después veremos”. Otra opción que maneja es la de Lanús, donde saltó a Primera, y es dirigido por Frank Kudela, su extécnico en Talleres, y por Mauricio Caranta, compañero suyo en la T.

EL TRIUNFO CONTRA TALLERES

“Antes del partido les dije a mis compañeros que disfruten de la final, porque casi ninguno había jugado una. Pero que había que ganarla, porque a lo mejor no hay otra posibilidad. Después de eliminar a River nos dimos cuenta que estábamos cerca de la final. Y ahora, todavía no caemos”, afirmó el Pela Quintana.

En cuanto al duelo con Talleres, club en el que dejó un grato recuerdo por el ascenso a Primera, expresó: “En el primer tiempo nos complicaron bastante, por eso hicimos tantas faltas. El segundo tiempo fue nuestro, un partido parejo, de un gol. Y tuvimos la suerte de que Tiago (Banega) hizo uno de otro partido.

“A Talleres le tengo mucho aprecio, muchos hinchas me siguen saludando y mostrando su afecto. No escuché las declaraciones de (Andrés) Fassi, diciendo que el resultado era injusto y que habían sido superiores. Me quedo con lo que me dijo al final el partido”, completó.