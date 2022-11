Lucas Bovaglio, la consagración de Instituto y el reclamo del DT rival

Su contratación, luego de un arduo proceso de evaluación a cargo del mánager Federico Bessone, terminó siendo un acierto. Lucas Bovaglio, campeón en Córdoba con la Reserva de Talleres, esta vez consiguió la Gloria con el ascenso de Instituto.

“Este es un grupo hermoso, una institución que se merecía este salto. Estamos entrenando cuando todos descansaban, hoy termina el año con esto. Los primeros en empezar, los últimos en terminar”, resaltó Bovaglio por el ascenso en la final del Reducido ante Estudiantes de Caseros.

“Esto se lo dedico a mi familia, a los jugadores, a la gente que confió en mi para traerme. Fue muy difícil, pero si todo lo que tuvimos que transitar este año era para vivir el ascenso valió la pena”, aseguró el DT Albirrojo.

Con Bovaglio al frente, la Gloria se coronó tras una maratón de 40 partidos oficiales en el año, con 20 triunfos, 14 empates y solo seis derrotas. Invicto como local.

Su colega de Estudiantes, el cordobés Walter Otta, lo destacó y a la vez reclamó. “Bovaglio es un gran entrenador, lo aprecio mucho, y no le quito méritos a Instituto. Pero fuimos los mejores durante los 180 minutos y hay cosas que no se pueden manejar. Hay que felicitarlos, pero no era necesario lo que pasó hoy. Me quedó sensación de injusticia”.

El cántico de agradecimiento para Bovaglio

Los hinchas de Instituto, que colmaron el Monumental, distinguieron a Lucas Bovaglio como artífice del ascenso a Primera. Y hasta le dedicaron una canción, con música del “Todavía cantamos”, de Victor Heredia.