En medio de la polémica que se generó luego de que Los Nocheros suspendan su show del sábado por la noche en la Fiesta de Sabores Serranos de Santa Rosa de Calamuchita, el grupo salió a responderle al intendente de esa localidad. Claudio Chavero había señalado que el grupo mintió al dar los motivos de la cancelación del recital.

Es que, la icónica banda de folclore frenó su presentación debido a que Rubén Ehizaguirre estaba disfónico, algo que fue puesto en duda por el mandatario. El propio músico fue quien salió a hablar en las últimas horas y señaló: “Por eso paramos el sábado, ¿sino por qué iba a ser?”. “De ganas no va a ser. Tengo que ir al médico esta tarde”, agregó en diálogo con Cadena 3.

Claramente molesto con el entrevistador, el músico aseguró que estuvo así todo el sábado, incluso cuando subió a cantar invitado por el grupo Sin Límites (previo a la presentación de Los Nocheros). “Esto es sencillo, al festival lo han estado grabando y filmando. Pueden sacar el audio o las imágenes y van a ver que yo estaba roto de la garganta”, indicó.

“Aquí no se esconde nada, nadie miente. Este señor, el Intendente, puede ver que yo estaba igual de mal cuando canté con los chicos que cuando canté con Los Nocheros”, enfatizó. “Las ganas de nosotros son siempre de terminar un show. Uno nunca hace estas cosas queriendo. Nosotros vamos a cantar como siempre hemos hecho. También me han hecho llegar que este señor dice que yo me inyecté antes de salir al escenario, y no es así, no me he hecho ver con un médico ni nada”, sentenció.