Tras la enorme polémica generada en las últimas horas, Ulises Bueno canceló el show que iba a dar este sábado en el Parque Sarmiento por su 37° cumpleaños. El cantante publicó un contundente comunicado en el que anunció su decisión y aseguró que no hace política.

La polémica se había generado luego de que trascendiera que la Municipalidad de Córdoba iba a destinar 43 millones de pesos para el espectáculo al aire libre. “Lamentablemente, quieren manchar mi nombre”, aseguró el cuartetero.

“Yo no hago política, me gusta cantar y lo quería hacer para todos ustedes en mi Córdoba querida”, señaló Ulises. Y aclaró lo que había dicho en el escrito que elevó ante el municipio: “Es cierto que propuse que este show se haga con la empresa con la que trabajo hace más de 15 años”.

Más adelante, el artista cordobés remarcó: “No voy a poner en duda mi nombre, les pido disculpas a todos los que iban a disfrutar de esta fiesta”. Y cerró: “Voy a devolverles todo lo que me dan, muy pronto”.

¿Discriminación por cuartetero?

En una parte del comunicado difundido a través de sus redes sociales, Ulises se permitió dudar si todo lo ocurrido es simplemente por el hecho de ser cuartetero. “Quizás es porque canto cuarteto y no otra cosa. No lo sé”, disparó. Cabe destacar que el escrito está dirigido a su público, pero no está explicitado a quién o a qué se refiere con las acusaciones.

El comunicado completo de Ulises Bueno