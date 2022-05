Ulises Bueno fue otra de las figuras convocantes de la segunda edición del Festival Bum Bum, y empezó su recital con todo, cantando el “Dale vieja dale” junto al Mono de Kapanga, ante las 35 mil personas que agotaron las entradas en el Hipódromo Córdoba. Pero también hubo momentos de tensión, por cierta rivalidad con los seguidores de Carlos la Mona Jiménez.

Ulises hizo un mix de diferentes temas, de lo nuevo y con el repertorio clásico. Y elogió a La Mona, artífice del festival. “Nosotros aprendimos a cuartetear gracias a La Mona. No somos enemigos ni hay envidia, ni nada. Somos igual que ustedes, somos todos jimeneros, no hace falta que puteen. Ya viene el número uno del cuarteto”, pidió.

En la misma sintonía, añadió: “Es un placer estar al lado del más grande de Córdoba”. Y alentó a la multitud a entonar el sonoro “sooooy Jiménez”.

También tuvo presente a su hermano, el Potro Rodrigo, con la canción Me extrañarás. “En este lugar no debería estar yo, debería estar quien me ilumina desde el cielo”, afirmó emocionado.