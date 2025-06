Juana Viale reveló que quiere que La Mona Jiménez asista a su programa

La vigencia de La Mona Jiménez en la música popular sigue cautivando audiencias y figuras mediáticas, entre ellas, a Juana Viale. Durante una visita a Córdoba, la conductora reveló su deseo de que el cuartetero asista a su programa, Almorzando con Juana.

JUANA VIALE REVELÓ QUE QUIERE A LA MONA EN SU PROGRAMA

“Me gusta el cuarteto, me gusta todo la verdad, me encanta”, dijo Juana a El Doce. Asimismo, reveló que quiere que La Mona asista a su programa, pero reveló que la apretada agenda del mandamás lo impide.

Al mismo tiempo, la conductora señaló que el cuarteto dejó de ser un culto o un nicho para convertirse en una expresión artística universal, que ya no requiere explicaciones sobre su esencia.