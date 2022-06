En medio de la polémica generada luego de que trascendiera que la Municipalidad de Córdoba gastará 43 millones de pesos para el show de Ulises Bueno, el mánager del artista salió a aclarar algunos aspectos. Ariel Capozucca aseguró que el cantante solo hizo “una sugerencia” al nombrar a la productora que organiza el espectáculo.

“Nosotros nunca exigimos una determinada productora, sólo le pedimos a la Municipalidad que se haga cargo de la parte técnica”, señaló el representante en diálogo con Cadena 3. “Es importante tener en cuenta como se dan las cosas. Ulises nos dice que le gustaría hacer algo para la gente, un cumpleaños distinto, gratis, donde pueda venir todo el país y se arme un ritual”, indicó.

En este sentido, el mánager afirmó que en la carta, “Ulises recomienda una productora, nunca dice que no va a trabajar con determinada productora”. “Nosotros la sugerimos, no tuvimos nunca una contrapropuesta que nos diga ‘no mirá lo vamos a hacer con esta otra´, nosotros no tenemos problemas en trabajar con otra”, explicó.

Más adelante, en diálogo con Noticiero Doce, el mánager del cuartetero cordobés comunicó que no está confirmado que Ulises vaya a cantar este sábado porque no está bien de salud y porque “esto no es lo que quería”.

El comunicado de Ulises Bueno

Cabe recordar que, fue el propio Ulises Bueno quien elevó la propuesta de hacer un show al aire libre para festejar su cumpleaños N°37. En el comunicado presentado a la Municipalidad de Córdoba, el cantante aseveró que solo trabaja con una productora.

“Quien suscribe únicamente trabaja con la productora Enjoy Night Producciones S.A.”, reza el texto firmado por el artista. “Dicha firma local de la ciudad de Córdoba, considero que es la única que cuenta con la capacidad técnica y experiencia para garantizar el éxito del evento, atento su magnitud y particularidades”, explica.