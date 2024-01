Jorge Rojas estuvo en Córdoba y reveló la interna que lo separó de Los Nocheros en 2005

Jorge Rojas confirmó que Los Nocheros volverán a reunirse tras su separación en 2005. Lo harán en un show en el escenario de La Yapa (en Anisacate, Córdoba), pero sin la participación de Kike Teruel. En este contexto, el cantante solista recordó su alejamiento y reveló la interna que lo separó aquel año.

El 16 y 17 de febrero, Córdoba será sede del reencuentro del grupo salteño después de 19 años. “La idea es que Los Nocheros hagan su recital, después cantaré yo y sobre el final, saldremos juntos a cantar los grandes éxitos”, adelantó Rojas.

Sin embargo, el espectáculo se hará sin Kike Teruel quien se negó a participar con una tajante justificación. “Reencuentro no, él no se fue bien, él se fue solo. Nadie lo echó. Él no fue sincero en la ida, no tiene por qué haber reencuentro. Él está bien con su vida y yo con la mía”, dijo el fundador de la agrupación.

Jorge Rojas disfrutó a pleno del show. (Prensa Jorge Rojas)

JORGE ROJAS Y LA INTERNA QUE LO SEPARÓ DE LOS NOCHEROS

En este contexto, trascendió que la separación de Jorge Rojas habría tenido que ver con una mala relación con Kike Teruel. Por eso, su salida permitió el reencuentro de los cantantes.

En este sentido, el periodista Nicolás Lencinas consultó sobre un posible reencuentro y el solista dijo: “Con Kike sí terminó una relación. Con él terminó. Y tiene que ver con esto que hablamos de la parte humana, para bien y para mal. Desde la parte humana no hay vuelta. Entonces mi relación con Mario y con Rubén tiene que ver con eso: hemos rescatado otra parte que sigue siendo intacta y está pura”.

Kike Teruel. (Instagram Kike Teruel)

CÓMO FUE EL REENCUENTRO DE JORGE ROJAS CON RUBÉN Y MARIO

Respecto al acercamiento de los artistas, Rojas explicó: “Con Rubén (Ehizaguirre) fue primero (el reencuentro): cuando nos volvimos a ver, nos dimos cuenta que había algo que no había cambiado y que era nuestro afecto y nuestro respeto y admiración, más allá de las cosas que sucedieron. Con el tiempo, unos añitos después, volvimos a encontrarnos con Mario (Teruel), que siempre tuve una relación muy especial porque yo fui como su discípulo en cuanto a la parte creativa, la musicalidad, el repertorio y la sonoridad. Para mí fue un doble impacto alejarme de él y la banda en su momento”.

Los fallecimientos de La Moro (Noemí Cristina Laspiur), compositora del grupo y esposa de Mario Teruel, y Carmelo Teruel también impulsaron el acercamiento. “Con sus pérdidas, que fueron tremendas, sentí la necesidad enorme de ir a verlo. Así que me aparecí en su casa a acompañarlo, a darle un abrazo. Sentía que tenía que estar ahí, que era esa la manera de decirle que lo sigo queriendo, que mi respeto y mi admiración estaban intactas y que me dolió mucho lo que sufrió”, remarcó Jorge.