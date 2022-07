Los Nocheros se presentaron este sábado en la Fiesta de Sabores Serranos de Santa Rosa de Calamuchita pero tras interpretar cuatro canciones decidieron suspender el show porque uno de sus integrantes estaba disfónico. Así se lo comunicaron al público y lo reiteraron más tarde en las redes sociales, pero los organizadores del evento se mostraron muy disconformes con esta cancelación.

El grupo había sido contratado por la Municipalidad de esa ciudad cordobesa, cuyas autoridades no escondieron su descontento con los cantantes. “Fue una falta de profesionalismo total”, consideró el intendente Claudio Chavero.

En diálogo con la Súper Mañana de Radio Suquía, el mandatario explicó que “la Fiesta de Sabores Serranos es ya un ícono para la ciudad y siempre hay un espectáculo de cierre por día”. En este sentido, señaló que “la convocatoria y todo había superado las expectativas”.

“A medida que fue avanzando la fiesta, le tocó subir al escenario a Los Nocheros. En el segundo tema, Ehizaguirre habla con el público y le dice que se no estaba bien de la garganta, que se estaba lastimando, que había pasado frío el día anterior, que se iban a retirar y que iban a hablar con la comisión para volver en algún momento gratis para dar el espectáculo”, detalló Chavero. Y agregó: “La verdad que nos quedamos todos con la boca abierta”.

“No nos dieron ninguna explicación. Fue una falta de profesionalismo total. Dos horas antes cantó con otro grupo que son amigos, y estaba bien. Nosotros entendemos que todos podemos sentirnos mal, pero estuvo tocando antes y no tenía ningún problema. Entonces la duda es si fue por eso o pasó otra cosa”, sostuvo el intendente

“No queremos que vuelvan”

En cuanto a los detalles del espectáculo suspendido, Chavero aseveró: “Nosotros teníamos pago todo el espectáculo, el hotel y el sonido e iluminación que ellos pretenden: estamos esperando si se comunican con nosotros para devolver el dinero, sino iniciaremos las acciones legales correspondientes”. “Él le dijo al público que iban a volver a dar un espectáculo gratis, pero nosotros no queremos que vuelvan”, enfatizó.

Más adelante, el jefe municipal dejó entrever que la disfonía de Ehizaguirre no fue el motivo por el que pararon la presentación. “Yo los vi cuando se bajaron del escenario y puedo tener alguna definición de por qué no cantaron los otros tres tampoco, pero no quiero tener ningún problema legal”, indicó.