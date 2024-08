Racing reencontró al goleador de la Primera Nacional: un triunfo por el peso de sus delanteros

La aparición de sus delanteros le valió a Racing de Nueva Italia quedarse con los tres puntos por el 2-0 sobre Güemes en el Miguel Sancho. En el caso de Bruno Nasta, con su gol en el segundo minuto adicionado, fue para ubicarse como artillero del torneo de la Primera Nacional con 12 impactos.

Nasta no convertía desde hacía cinco fechas, en aquella victoria 1 a 0 sobre All Boys en el Sancho. Suma 17 goles en el total de 40 partidos disputados desde que llegó a Racing, de los cuales 11 fueron con el equipo como local (estadísticas Ariel Sarboraria @22peladoAriel en X). Aventaja a Agustín Colazo (Aldosivi) y Agustín Lavezzi (Tristán Suárez), con once.

Racing de Nueva Italia venció 2-0 a Güemes por la Primera Nacional en el estadio Miguel Sancho. (Javier Ferreyra / La Voz)

