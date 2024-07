Bruno Nasta: el goleador que compró Racing, qué club lo quería y el “9″ en el que se fija

De los 19 goles convertidos por Racing hasta aquí en esta temporada, 10 llevan la firma de Bruno Nasta, uno de los tres goleadores de la Primera Nacional, y sin necesidad de ejecutar penales. Motivo de sobra para retenerlo, porque además estaba en el radar de otros clubes. Y el pasado lunes en Nueva Italia anunciaron la compra la de la mitad de la ficha del delantero de 31 años.

“El contrato era hasta diciembre y había una cláusula que el club podía ejecutar. Estoy muy contento de quedarme, me siento cómodo y en pleno proyecto deportivo que todavía no se consumó. Queremos llegar al objetivo en común”, remarcó Nasta, hablando del esfuerzo de Racing por adquirir una parte de la ficha (se habla de una importante cifra en dólares), y con extensión del contrato hasta diciembre de 2026.

Bruno Nasta abrió el marcador para Racing en el Miguel Sancho ante Tristán Suárez. (@ClubARacing) Foto: prensa

“Ofertas hubo. De mi parte no quería dejar afuera a Racing, y el club, aunque necesita ingresos, priorizó lo deportivo. Apostamos a seguir con el proyecto, con el club por encima de los nombres”, resaltó el “9″.

Bruno Nasta festeja su gol en el triunfo de Racing sobre Arsenal de Sarandí, en Buenos Aires, por la fecha 18 de la Primera Nacional. (Prensa Racing)

Cuando se lesión Lucas Passerini en Belgrano, el nombre de Nasta entró en danza. “¿Si era uno de los clubes interesados? No voy a dar detalles, ni entrar en eso de dar nombres. Hubo ofertas del exterior, pero con mi familia estamos muy contentos en Córdoba”, afirmó.

EL OBJETIVO CON RACING

“En lo personal estoy muy contento por los goles, pero lo que más interesa es lo grupal. Estamos a dos puntos de entrar al Reducido, aún con altibajos en la campaña, y con una victoria en calidad de local podríamo entrar en ese lugar de ocho posiciones. Ganar en casa se nos viene negando y lo merecemos, al igual que la gente. Y serviría para agarrar confianza y pelear arriba”, resaltó Nasta.

Sus 10 goles mantuvieron en alto las expectativas de la Academia. “¿Cuál me gustó más? El de cabeza a Patronato en Paraná. Lástima que no alcanzó para ganar el partido”, recapituló.

Julián Vignolo Racing de Córdoba Foto: Prensa Racing de Córdoba

Y en esto de convertir, recuperó un socio para la ofensiva, que además es su amigo en el fútbol; el Loco José Méndez. “Este arranque suyo con los dos goles a Agropecuario significa mucho. Nos va a servir un montón”, celebró.

LOS DELANTERO QUE MIRA Y LLORAR POR EL FÚTBOL

En plena disputa de la Copa América y de la Eurocopa, es inevitable mirar a los delanteros de elite. Por ejemplo a un Cristiano Ronaldo, quien rompió en llanto cuando le atajaron un penal para Portugal en octavos contra Eslovenia.

Cristiano, pateó, erró y las lágrimas no contuvo.

“Por errar penales no lloré. Por el fútbol sí, un montón de veces, por partidos perdidos... En el fútbol son pocos los que tienen más victorias que derrotas. Cristiano es un fuera de serie, jugar así a la edad que tiene lo demuestra”, lo distinguió.

“Hay que copiar un poco de cada uno. Yo me fijo mucho en la clase de de persona, y Messi reúne todas las condiciones del jugadores perfecto, aunque no sea mi en mi puesto y yo no tenga ni un poquito de lo que es él”, expresó el goleador.

Darwin Núñez, la gran figura ante México (Uruguay)

Y completó: “En el fútbol quedan pocos 9. Cavani es uno de los que tiene todo, y por suerte está acá cerquita, en Boca. En la Copa América miro a Lautaro (Martínez), y a Darwin Núñez, que es un animal, y viene explotando de a poco en el Liverpool”.