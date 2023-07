¡Que tierno!: manejaba por las rutas de Córdoba, se topó con una horrible situación y su noble gesto se hizo viral

Mauro Oviedo es un vecino de Córdoba que recorría la ruta provincial 58 cuando se topó con una horrible situación en medio de su viaje desde Inriville a Marcos Juárez. Encontró a un cachorro recién nacido abandonado en el descampado.

Ante este escenario, el joven volvió rápidamente a su auto mientras su acompañante grababa todo con su celular y lo llevaron a una veterinaria. Allí, al animal le diagnosticaron hipotermia y deshidratación.

Sacudido por el accionar de las personas desconocidas que dejaron tirado el pequeño, Mauro compartió la situación a través de su cuenta de TikTok, el video llegó a las 1.4 millones de reproducciones y los usuarios comenzaron a pedirle reportes del tierno protagonista.

RESCATÓ UN CACHORRO ABANDONADO EN UNA RUTA DE CÓRDOBA, LO ADOPTÓ Y SE HIZO VIRAL EN TIKTOK

El segundo video de la hermosa historia muestra al animal dado de alta y conviviendo con Mauro y su familia. Allí se lo ve tomando leche desde una mamadera amarilla. “Ya salió de estar internado, ya está más que bien y se queda a vivir con nosotros”. redactó.

Pasaron los días y el animal empezó a engordar para bien y ya le dicen “chanchito”. Las imágenes lo muestran mucho más enérgico y animado en comparación a lo registrado a la vera de la ruta provincial 58.

“Después de que se recuperó en la veterinaria me lo traje con unos medicamentos. Igual, que existan personas que tiran a un animal conscientes de que se va a morir y que después puedan dormir tranquilas, no me entra en la cabeza”, expresó el hombre en diálogo con La Nación.

Lo que comenzó como una triste historia de abandono terminó en un conmovedor gesto que se hizo viral y ahora es una historia de amor entre un perro y su nueva familia que lo rescató.