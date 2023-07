El conmovedor posteo de la hermana de Dayana Sánchez: “Tenemos que entrenar, dale! ”

La boxeadora olímpica de la ciudad de Córdoba, Dayana Sánchez afronta la lucha más importante de su vida desde el miércoles por la noche tras el incendio de su casa en Córdoba. En las últimas horas, su hermana, Leonela, compartió un conmovedor posteo en sus redes sociales.

La deportista de 30 años permanece en la terapia intensiva del Instituto del Quemado de Córdoba en coma farmacológico, intubada y con quemaduras en el nueve por ciento de su cuerpo. Las próximas horas serán vitales para ver cómo evoluciona.

En ese marco, la también luchadora subió una tierna selfie a su cuenta de Instagram donde se las ve a ambas fuera del ring. En paralelo, el fragmento de una canción que las identifica: Buen día mi amor, de Chebere.

Dayana y Leonela Sánchez. Foto: sanchez_

“Buen día amor mío, que me has enseñado, que al estar sólo estaba equivocado, que no hay dolor, ni habrá rencor si hay amor, cosas que yo no sabía. Nuestra canción!Tenemos q entrenar DALEEEEEEEEEEEEE !!”, redactó Leonela.

CÓMO AYUDAR A DAYANA SÁNCHEZ

La familia de Dayana Sánchez compartió los datos de una cuenta bancaria para reponer los elementos perdidos tras el siniestro en barrio Juan Pablo II y sustentar los gastos médicos.