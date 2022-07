La disputa entre Paulo Londra y Rocío Moreno tiene un nuevo capítulo. El pasado fin de semana, la joven realizó un posteo en redes asegurando incumplimientos en el acuerdo judicial por parte del músico. Sin embargo, la situación habría escalado al punto de requerir la intervención policial.

“Que triste, no saben la angustia e impotencia que se siente querer ver a tu hija y que te lo nieguen. Es desesperante saber que no está con la persona que corresponde. Que no se cumpla lo acordado, lo firmado, por lo que luchamos tantos meses... duele”, escribió Rocío en sus redes sociales.

El mensaje apuntaría a la hija mayor de ambos, Isabella, quien está -por una semana- bajo el cuidado de Londra. Sin embargo, el cantante habría infringido una de las condiciones: garantizar la comunicación de su hija con la mamá, según informó Teleshow.

El medio detalló que, Londra no estaba con la pequeña, lo cual implica otro incumplimiento del acuerdo ya que las niñas sólo pueden estar con los padres. Por lo que, Rocío trató de comunicarse con sus exsuegros, quienes estarían al cuidado, pero estos no la dejaron hablar con la bebé.

Ante esta situación, la mamá de Isabella y Francisca se hizo presente en la casa de los padres del músico, y aún así no le permitieron el contacto. Por eso, Moreno llamó a la policía, realizó la denuncia y uniformados llegaron a la vivienda.