Polémica pre balotaje: Cámara Nacional Electoral le dio me gusta a un controversial tweet y Diana Mondino respondió

A poco más de dos semanas del balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, la Cámara Nacional Electoral le dio me gusta a un controversial mensaje en la plataforma X. La cordobesa Diana Mondino, candidata de La Libertad Avanza, los escrachó y respondió.

Usuarios de la plataforma se manifestaron durante la noche del viernes y madrugada del sábado por el gesto que se exhibió desde la cuenta de la entidad nacional. “Leo que las encuestas están dando parejas. Se me cierra el estómago. No aflojemos que el peligro es enorme. No Milei, no Macri, no fascismo”, dice el mensaje redactado por el usuario @tolcachirc.

El controversial tweet. Foto: Diana Mondn

La entidad del poder judicial nacional le dio mg al mensaje y la economista cordobesa reaccionó en la misma plataforma: “Esto es una vergüenza. Cómo va la Cámara Electoral darle like a un twit así? No se me ocurre nada más fascista que tener al supuesto ente controlador de la Democracia misma jugando tan en contra de un candidato. Si no votamos y fiscalizamos todos, vamos derechito a Venezuela”.

La respuesta de Diana Mondino. Foto: Diana Mondino

Usuarios de la plataforma grabaron pantalla desde su celular para constatar que lo ocurrido era cierto y reaccionar de manera negativa y positiva tras el gesto. El perfil nacional ya no exhibe el “mg” en su perfil.

⛔️ La cuenta oficial de la Cámara Nacional Electoral @CamaraElectoral le dio like a una publicación que llama a votar contra Milei.



Les dejo video por si eliminan.#MassaNoVasASerPresidente pic.twitter.com/RZQ7YG8djK — ᴋ ᴀ ʀ ɪ ɴ ᴀ (@popopore_po) November 4, 2023

LA RESPUESTA DE LA CÁMARA NACIONAL ELECTORAL

Por su parte, la Cámara Nacional Electoral difundió un comunicado este sábado por la mañana, donde aclara lo ocurrido, que no toman ninguna postura previo a los comicios y el inicio de una indagación sobre el caso.

“A raíz de la circulación de información falsa sobre esta cuenta, se comunica que la Cámara Nacional Electoral no aplica ‘Me gusta’ a ningún mensaje político, de ningún tipo. Se están iniciando investigaciones para conocer el origen de la manipulación del falso posteo”, redactaron.