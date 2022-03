Después de su problema legal con Big Ligas, Paulo Londra se vio envuelto en un conflicto con su ex pareja, Rocío Moreno, con quien se encuentra en instancia de mediaciones judiciales. Sin embargo, los problemas para el rapero parecen no terminar y ahora, una española lo acusa de haberla obligado a abortar un hijo de ambos.

El conflicto se dio después de que Londra escribiera en sus redes: “Es simple, más dinero más problemas, y algunos no tienen nada mejor que hacer que problemas”. Si bien el mensaje no tenía destinatario, Lyna Bekkiche -una joven española- apareció en escena y respondió: “Siempre poniendo argumentos y excusas por lo que hacen los demás cuando solo es una causa de tu comportamiento inmaduro y mediocre. No cambias”.

La joven sería una vieja relación de Londra, que había surgido en un viaje a Madrid junto a su producción en el 2019 -cuando era todavía pareja de Moreno-. La española contó a Intrusos que quedó embarazada tras ese encuentro pero el rapero la obligó a abortar.

Su relación con Paulo Londra

“Fue en octubre de 2019, en la semana de un concierto que dio en Madrid. Yo tuve intimidad con él la noche antes de irme”, comenzó relatando la joven. Después de esa noche, se despidieron y no volvieron a verse ni hablar.

Dos semanas más tarde, Lyna se hace un test de embarazo y descubre que iba a tener un hijo de Londra. Tras enterarse, asegura que se comunicó con un Piero Graziani, amigo del cordobés, para contarle.

“Me dijo que debería ir a un centro de aborto para ver las opciones que había y todo eso. Y yo le dije que no quería abortar. Y él insistía mucho. Entonces yo le dije que podíamos hacer un papel, un contrato, que dijera que Paulo Londra no es el padre”, cuenta la joven en su contacto con Graziani.

La española agregó que accedió a la práctica pero se arrepiente de hacerlo. “Llamamos a Paulo el día antes del aborto y le pregunté: ‘¿Le puedo contar a mi madre?’. Yo estaba tan presionada que se lo pregunté. Y la llamé y ella estaba muy preocupada, quería venir a Madrid... Mi madre habló con Piero y le pidió que me cuide mucho, que esté para mí... Pero al final él se fue”, recordó.

Con el correr de los días, Graziani y el resto del entorno de Londra fue bloqueando a Lyna de todos lados para cortar la comunicación con ella tras el aborto. A partir de eso fue que decidió contar lo que había pasado en las redes sociales.