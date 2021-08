Cumplida la tercera fecha del Súper 10 que organiza la Unión Cordobesa de Rugby, este sábado se destacaron los triunfos de Tala y Palermo Bajo, los invictos que quedan en el torneo y que los muestra como punteros.

El Bajo, en el duelo más interesante de la jornada, despojó del invicto a Jockey Club Córdoba con el triunfo por 20 a 17 para conservar el liderazgo en las posiciones. Triunfazo para el conjunto de Los Boulevares, más allá de la reacción del Hípico en la segunda parte.

El Bajó bajó al Jockey en el partido principal (Fotografía José Gabriel Hernández) JOSE HERNANDEZ | La Voz

Por su parte el Tala RC goleó a Córdoba Rugby por 76-0; en Villa María, San Martín derrotó a Universitario 27-11; en Río Cuarto, Urú Curé le ganó a Jockey de Villa María por 32-17 y Córdoba Athletic cayó como local ante La Tablada 14-12.

Palermo Bajo y Tala son los punteros con 13 unidades; Urú Curé es el escolta con 10; Jockey CC, 9; San Martín de Villa María, 8; La Tablada 6; Universitario, 5; Jockey Villa María, 4; Córdoba Athletic, 3 y Córdoba Rugby, 0.

El próximo sábado no habrá competencia y se retomará el sábado 11 de septiembre con el siguiente programa de partidos: Jockey CC vs. San Martín de Villa María; Palermo Bajo vs. Córdoba Athletic; La Tablada vs. Urú Curé; Jockey de Villa María vs. Córdoba Rugby y Tala RC vs. Universitario.